Українців евакуюють з Польщі спецпотягами, – Криклій

З Польщі повернулися вже 7,2 тисячі українців, які не мали власного транспорту. Що ж буде з тими, хто не встиг покинути сусідню державу – розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, найближчим часом до Польщі відправлять спецпотяги "Укрзалізниці". Рейси курсуватимуть за сполученням "Перемишль – Київ". Водночас Владислав Криклій наголосив, що всі українці, які повернуться додому з Польщі, пройдуть медичний огляд.

Читайте детально: Що робити українцям, які хочуть евакуюватися з Польщі без власного авто

"Міністерство та "Укрзалізниця" працюють над поверненням громадян. Зараз плануємо найближчими днями вивезти українців з території Польщі. Для цього будуть призначені спецпотяги "Перемишль – Київ". Всі пасажири пройдуть відповідні санітарно-епідеміологічні процедури", – зазначив Владислав Криклій у телеграмі.

Та більше деталей про евакуацію українців міністр пообіцяв надати згодом.

Як відомо, через пандемію коронавірусу Польща скасувала залізничні рейси у сусідні країни та ввела карантин. Наразі діють три пункти пропуску для громадян, які мають авто: Дорогуськ – Ягодин, Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська. На місцях працюють консули, які допомагають українцям перетнути кордон.

Станом на 16 березня повернулись 7,2 тисячі людей, які перебували на території Польщі та не мали власного авто. Окрім цього, представники МЗС розмістили поради, що робити українцям, які хочуть евакуюватись з сусідньої держави, проте не мають транспорту: