UPark Festival в Україні: Іван Дорн та AJR стали новими учасниками

Масштабний рок-фестиваль UPark пройде у столиці України з 16 по 18 липня, на який завітають виконавці зі світовою популярністю. Стало відомо імена нових учасників музичної події – майстер танцювальних хітів Іван Дорн та інді-рокери AJR.

Інді-рокери родом з Нью-Йорка AJR вийдуть на сцену фестивалю 17 липня разом з Thirty Seconds To Mars, Rag'n'Bone Man та Pale Vawes.

Їхню музику порівнюють з Weezer чи Beach Boys. На рахунку гурту два альбоми і анонс нової платівки Neotheater, реліз якої запланований на 26 квітня.

AJR – Burn The House Down: дивіться відеокліп

Інший учасник фестивалю Іван Дорн виступить 18 липня разом з Die Antwoord, Missio та MØ.

У 2018 році в Івана Дорна вийшли колаборації з Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar і Віктором Солфом з групи Her. На сцені фестивалю UPark він виступить вперше.

Ivan Dorn – Опомнись (feat. Vakula): дивіться відеокліп

Розклад виступів виконавців на UPark Festival:

16 липня — Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves, SWMRS.

17 липня — Thirty Seconds to Mars, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, AJR.

18 липня — Die Antwoord, Missio, MØ, Іван Дорн.

Що відомо про UPark Festival?UPark Festival – це сучасний міський фестиваль зі своєю атмосферою. За відносно коротку історію фестивалю на сцені UPark встигли виступити не тільки світові легенди, але й артисти-початківці. Серед гуртів, які брали участь у фестивалі, були: Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers.