Усепереч королівській традиції: Меган Маркл планує народжувати первістка вдома

У жовтні Кенсінгтонський палац повідомив про вагітність дружини принца Гаррі Меган Маркл. Відтак очікується, що первісток герцогині Сассекської має народитися навесні 2019 року. Однак, як пишуть західні ЗМІ, Меган може обрати домашні пологи, вкотре порушивши традиції королівської родини.

Про це повідомляє британське видання Express.

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В кінці листопада новина про переїзд принца Гаррі та Меган Маркл з Кенсінгтонського палацу до заміської резиденції у Віндзорі отримала офіційне підтвердження. Імовірно, що саме у маєтку Фрогмор-хаус, де буде жити подружжя, герцогиня народить первістка.

Що цікаво, принци Вільям і Гаррі, а також діти Кейт Міддлтон народилися у лондонській лікарні Св. Марії. Крім того, відразу через декілька годин після пологів принцеса Діана і Кетрін з'являлися з новонародженим немовлям на вулиці перед британським народом. Тому громадяни очікують такого ж самого і від Маркл.

Інсайдери розповіли, що матір герцогині Доріа Редлан планує бути з Меган при пологах.

"Навіть Гаррі здивувався, але Меган хоче, щоб її народження було максимально природним", – йдеться у джерелі.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що разом із герцогами Сассекськими у Віндзорі оселиться мама Меган Маркл. 62-річна американка кілька місяців тому переїхала з Лос-Анджелеса до Лондона, щоб підтримати свою доньку у нелегкий час. Тепер же, коли Меган очікує на появу первістка, її мама не планує покидати зірку, а всіляко допомагатиме їй у підготовці до пологів та догляді за немовлям.