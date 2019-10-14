В активному пошуку, – Леся Нікітюк заговорила про особисте життя

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка у 2019 році розійшлася з бойфрендом після близько трьох років стосунків, зізналася, що наразі вона в активному пошуку.

Про це Леся Нікітюк розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у "Світському житті".

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Я зараз в активному пошуку, але скажімо так – у цікавих стосунках!

– заявила телеведуча.

За словами зірки, "цікаві стосунки" у неї склалися саме з українцем. В інтерв'ю Леся згадала також, як вперше поїхала у Париж. Знаменитість згадала про знімання проєкту "Вокруг М", де вона знайомилася з чоловіками різних національностей.

Зокрема у столиці Франції вона спілкувалася з 5 різними чоловіками – від студента до графа.

"Власне, у Парижі ми були у маєтку цього графа. Я пам’ятаю, як ми приїжджали у його графство – там собаки бігають, корови мукають і виходить графиня, яка тре мокру голову рушником. Я собі трошки по-іншому уявляла графиню", – додала телеведуча.

Нікітюк також пожартувала, що на ринку у Хмельницькому набагато раніше продавалися сувеніри у вигляді Ейфелевої вежі, ніж у Парижі.

Що відомо про попередні стосунки Лесі Нікітюк?

Екс-бойфренд живе у сусідній квартирі Леся Нікітюк, саме тому вона його називала "сусідом". "Наш роман тривав 2,5 року. Ми дуже кохали один одного. Але я вже переплакала й відпустила. Перехворіла. Зараз я самотня, але змогла прийняти цю самотність. Хоча на перших етапах дуже її боялася. Тоді ж здавалося, що мій світ перевернувся", – поділилась телеведуча.

За її словами, в неї жодні стосунки не складались легко. Як раніше зізнавалась Леся Нікітюк , причиною тому є її популярність. Тому під час роману вона намагалась всіляко вберегти коханого від публічності та зайвої уваги громадськості. Однак навіть це не допомогло їй врятувати стосунки.

Обличчя чоловіка вона ніколи не показувала, але залюбки розповідала про нього та демонструвала подарунки. Всередині лютого 2019 року на сторінці в Instagram Леся Нікітюк зізналась, що більше не зустрічається із загадковим чоловіком, бо вони "розійшлись, як у морі кораблі".