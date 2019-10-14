В активному пошуку, – Леся Нікітюк заговорила про особисте життя

1168 Читать новость на русском
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка у 2019 році розійшлася з бойфрендом після близько трьох років стосунків, зізналася, що наразі вона в активному пошуку.

Про це Леся Нікітюк розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у "Світському житті".

Читайте також: Леся Нікітюк неочікувано пофарбувала волосся у рожевий колір: фото

Я зараз в активному пошуку, але скажімо так – у цікавих стосунках!
– заявила телеведуча.

 

За словами зірки, "цікаві стосунки" у неї склалися саме з українцем. В інтерв'ю Леся згадала також, як вперше поїхала у Париж. Знаменитість згадала про знімання проєкту "Вокруг М", де вона знайомилася з чоловіками різних національностей.

Зокрема у столиці Франції вона спілкувалася з 5 різними чоловіками – від студента до графа.

"Власне, у Парижі ми були у маєтку цього графа. Я пам’ятаю, як ми приїжджали у його графство – там собаки бігають, корови мукають і виходить графиня, яка тре мокру голову рушником. Я собі трошки по-іншому уявляла графиню", – додала телеведуча.

Нікітюк також пожартувала, що на ринку у Хмельницькому набагато раніше продавалися сувеніри у вигляді Ейфелевої вежі, ніж у Парижі. 

 

Що відомо про попередні стосунки Лесі Нікітюк?

Екс-бойфренд живе у сусідній квартирі Леся Нікітюк, саме тому вона його називала "сусідом". "Наш роман тривав 2,5 року. Ми дуже кохали один одного. Але я вже переплакала й відпустила. Перехворіла. Зараз я самотня, але змогла прийняти цю самотність. Хоча на перших етапах дуже її боялася. Тоді ж здавалося, що мій світ перевернувся", – поділилась телеведуча.

За її словами, в неї жодні стосунки не складались легко. Як раніше зізнавалась Леся Нікітюк, причиною тому є її популярність. Тому під час роману вона намагалась всіляко вберегти коханого від публічності та зайвої уваги громадськості. Однак навіть це не допомогло їй врятувати стосунки.

Обличчя чоловіка вона ніколи не показувала, але залюбки розповідала про нього та демонструвала подарунки. Всередині лютого 2019 року на сторінці в Instagram Леся Нікітюк зізналась, що більше не зустрічається із загадковим чоловіком, бо вони "розійшлись, як у морі кораблі".

 

 

blog_ava
Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
сьогодні
28636
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
13 жовтня 10:23 У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
Юлія Девда 7393
"Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
12 жовтня 14:32 "Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
Юлія Ліпенцева 664
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
11 жовтня 19:12 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
582
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
11 жовтня 17:26 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 3569
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
11 жовтня 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 2120
Новини
Більше новин
Залиште відгук