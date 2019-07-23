В червоному обтислому платті: Брітні Спірс вперше вийшла з молодим бойфрендом на червону доріжку

37-річна співачка Брітні Спірс вперше після лікування у психіатричній лікарні завітала на світський захід. Артистка у супроводі свого коханого, 25-річного Сема Асгарі, стала гостею прем'єри фільму "Одного разу в Голлівуді" в Лос-Анджелесі.

Прем'єра відбулася у китайському театрі TCL, а перші спільні знімки з червоної доріжки Брітні та Сем опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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"Наша перша прем'єра", – коротко повідомила співачка. На заході, як відомо, закохані не приховували своїх почуттів та привселюдно демонстрували палкі поцілунки та обійми.

Для виходу Брітні Спірс одягнула червоне плаття від Nookie ціною 142 доларів. На думку користувачів у мережі, сукня виглядала занадто обтислою на фігурі співачки, а образ загалом виглядає невдалим для 37-річної знаменитості.

Спірс завершила свій образ чорними босоніжками на стійких підборах та насиченим макіяжем з акцентом на очах. Волосся артистка зібрала у простий хвіст.

Сам Сем Асгарі позував перед об'єктивами фотографів в костюмі молочного кольору з чорною краваткою і взуттям у тон.



​Брітні Спірс і Сем Асгарі / Getty Images



​Брітні Спірс / Getty Images



Брітні Спірс / Getty Images

Що відомо про лікування Брітні Спірс?З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше запланованого часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.



Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.