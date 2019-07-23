В червоному обтислому платті: Брітні Спірс вперше вийшла з молодим бойфрендом на червону доріжку

2018 Читать новость на русском
Брітні Спірс і Сем Асгарі
Брітні Спірс і Сем Асгарі / www.gettyimages.com

37-річна співачка Брітні Спірс вперше після лікування у психіатричній лікарні завітала на світський захід. Артистка у супроводі свого коханого, 25-річного Сема Асгарі, стала гостею прем'єри фільму "Одного разу в Голлівуді" в Лос-Анджелесі.

Прем'єра відбулася у китайському театрі TCL, а перші спільні знімки з червоної доріжки Брітні та Сем опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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"Наша перша прем'єра", – коротко повідомила співачка. На заході, як відомо, закохані не приховували своїх почуттів та привселюдно демонстрували палкі поцілунки та обійми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Для виходу Брітні Спірс одягнула червоне плаття від Nookie ціною 142 доларів. На думку користувачів у мережі, сукня виглядала занадто обтислою на фігурі співачки, а образ загалом виглядає невдалим для 37-річної знаменитості.

Спірс завершила свій образ чорними босоніжками на стійких підборах та насиченим макіяжем з акцентом на очах. Волосся артистка зібрала у простий хвіст. 

Сам Сем Асгарі позував перед об'єктивами фотографів в костюмі молочного кольору з чорною краваткою і взуттям у тон.

Брітні Спірс і сем асгарі
​Брітні Спірс і Сем Асгарі / Getty Images

Брітні Спірс
​Брітні Спірс / Getty Images

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Getty Images

Що відомо про лікування Брітні Спірс?З 2008 року Брітні Спірс мала хороше самопочуття та поступово відновлювала свій емоційний стан після важкого періоду в молодості. Але на початку квітня 2019-го у ЗМІ з'явилась інформація, що артистка проходить курс лікування у клініці. Як відомо, зірка надто сильно перейнялась захворюванням свого батька, через що сама потребувала лікарської допомоги. Але все зайшло надто далеко, адже мама зірки заявляла, що її доньку утримували у клініці насильно більше запланованого часу. Після таких новин заголовки ЗМІ рясніли, начебто, про те, що поп-діва планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Чутки вирішила спростувати сама Брітні, опублікувавши відеоролик, де зазначила, що з нею все добре, однак вона потребує трішки більше приватності.

Матір Брітні Спірс подала судовий позов, де зазначала, що батько співачки, Джеймі Спірс, запроторив її в клініку без будь-якої згоди та змушував артистку приймати наркотичні препарати. Однак судді вирішили не поспішати з рішенням. Вони поки детально розглядають справу та призначили Брітні Спірс психіатричну експертизу.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Брітні Спірс
Джерело: LifeStyle 24
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