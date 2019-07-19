В чорному костюмі і білизні: Ельза Госк розбурхала мережу ефектним образом в Лондоні – фото

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Ельза Госк
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Відома шведська модель Ельза Госк, яка є ангелом Victoria's Secret, вкотре продемонструвала стильний образ, поєднавши маскулінність в over-size одязі та жіночу сексуальність.

Нові знімки Ельза опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Білявка підібрала цікавий літній look у Лондоні, зважаючи на його прохолодну та дощову погоду у липні.

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Модель одягнула чорний костюм з власної капсульної колекції разом з J Brand. Так, зірка приміряла шкіряний жакет over-size з чорними штанами з маленькими розрізами. Під піджак Ельза вирішила підібрати чорний бюстгальтер, зробивши "аутфіт" сексуальним.

Завершили вихід "ангела" Victoria's Secret чорні туфлі-човники на високих підборах.

"Лондон кличе... Жакет і штани з моєї і J Brand колекції", – повідомила знаменита блондинка у підписі.

Додамо, одяг з колекції Ельзи Госк не можна назвати демократичним. На офіційному сайті ціна на жакет складає близько 1300 доларів, а штани – 1100 доларів.

Ельза Хоск
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Хоск
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Хоск
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Хоск
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Хоск
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

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Теги: Мода LifeStyle Стиль і мода Ельза Госк
Джерело: LifeStyle 24
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