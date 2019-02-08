В інституті Pantone представили наймодніші кольори весни/літа 2019 року: фотопідбірка
Команда Pantone не знає відпочинку. Представники інституту невпинно працюють над досліджуваннями наймодніших кольорів кожного сезону. Так, нещодавно вони опублікували палітру наймодніших кольорів весни/літа 2019 року.
У грудні 2018 року в інституті Pantone представили головний колір 2019 року. Ним став Living Coral – кораловий колір із золотистим підтоном. Однак, окрім головного кольору сезону, команда визначає найактуальніші відтінки кожного сезону. Результати щодо палітри весни/літа 2019 року представники опублікувала на офіційному сайті інституту Pantone.
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В палітрі актуальних відтінків на найближчі сезони представлено 12 основних кольорів, а також 4 додаткових класичних нейтральних тонів.
Кольори весни/літа 2019 року
Перші місця в палітрі зайняли яскраві весняні відтінки, які привертають увагу. Це відтінки червоного, помаранчевого і рожевого. В інституті Pantone їх описали так:
Fiesta – cвятковий помаранчево-червоний, він випромінює енергію, пристрасть і хвилювання.
Jester Red – додає глибину та інтенсивність, поєднує багату елегантність з урбаністичністю.
Turmeric – куркума: це пожвавлений апельсин, який додає натяк гостроти в палітрі.
Living Coral – живий корал: привітний і живлющий тон, золотистий відтінок якого надає йому більш м'який колір.
Скріншот з сайту Pantone
Наступними після них йшли зелений, жовтий і синій, які символізують веселощі. Однак кожен з відтінків має своє значення і тон.
Pink Peacock – привабливий для театральних фанатів Pink Peacock виходить на бенкет для очей шанувальників.
Pepper Stem – жовто-зелений перець символізує стебло і заохочує наше прагнення до здорового багатства природи.
Aspen Gold – освітлює наш день, сонячне золото, стимулює почуття радості і доброго настрою.
Princess Blue – величний королівський синій відтінок, виблискує і засвічує.
Скріншот з сайту Pantone
Закривали палітру найактуальніших кольорів весна/літо 2019 року спокійні і стримані відтінки коричневого, гірчичного, хакі та рожевого, кожен з яких також має свій підтон.
Toffee – смачно непереборний, смак "Ірис" пригнічує апетит.
Mango Mojito – золотисто-жовте манго "Мохіто" підгодовує нашу тягу до приємних зручностей.
Terrarium Moss – лишайник "Тераріум" викликає думки про листя і красу в природі.
Sweet Lilac – лаванда, рожева лаванда, легкий та ніжний тон Sweet Lilac спокійно зачаровує.
Скріншот з сайту Pantone
Однак для любителів класичних спокійних відтінків команда Pantone також підготувала інформацію про актуальні кольори. Ними стали тони бежевого, синього і коричневого. У інституті стверджують, вони відмінно поєднуватимуться в образах, створюючи кольорові контрасти.
Soybean – природній, надійний і універсальний нейтрал.
Eclipse – глибокий синій відтінок північного неба, задумливий Eclipse є і серйозним, і таємничим.
Sweet Corn – солодка кукурудза спокушає своїм м'яким відтінком.
Brown Granite – базовий і міцний коричневий "Граніт" є автентичним і позачасовим.
Скріншот з сайту Pantone
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