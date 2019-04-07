В плісованому тренчі: королева Ранія приголомшила весняним образом

Бежевий тренч давно став базовим "маст-хевом" в гардеробі. З ним можна сміливо експериментувати та носити під будь-який захід. Щоправда, зараз можна знайти тренч у різних виглядах та з новими незвичними елементами. Так, йорданська королева Ранія, яку вважають іконою стилю, приміряла цікаве вбрання, яке поєднано з іншим популярним трендом – плісе.

Дружина короля Абдалли II зустрілася з першою леді Туреччини Еміне Ердоган у Йорданії. Нові знімки Ранія опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

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На своїй сторінці в Instagram Еміне подякувала йорданській королеві за запрошення та приємну розмову. Перші леді не вперше виходять у світ разом та мають дружні стосунки. Перед фотографами жінки щиро усміхаються та можуть легко обійняти одна одну.

Для виходу Ранія одягнула тренч-сукню з колекції бренду Huishan Zhang бежевого кольору з плісованими вставками ніжно-рожевого відтінку. Доповнили її образ рожеві човники на підборах і маленька сумка у тон.



Еміне Ердоган і королева Ранія / Instagram / @QueenRania

Дружина Реджепа Таїпа Ердогана підготувала яскравіший "аутфіт" у синьому кольорі.



Еміне Ердоган і королева Ранія / Facebook / @QueenRania



Королева Ранія / Facebook / @QueenRania



Еміне Ердоган і королева Ранія / Facebook / @QueenRania



Еміне Ердоган і королева Ранія / Facebook / @QueenRania



Еміне Ердоган і королева Ранія / Facebook / @QueenRania