В рожевому костюмі Givenchy: 58-річна Джуліанна Мур на вулицях Нью-Йорка – фото

Американська актриса Джуліанна Мур продемонструвала яскравий кольоровий вибір на вулицях Нью-Йорка, де стала гостею ранкового шоу Good Morning America

Для виходу у четвер, 1 серпня, зірка одягнула розкішний та актуальний у цьому сезоні костюм з колекції Givenchy ефектного рожевого відтінку.

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Доповнили образ 58-річної розкішної акторки чорні туфлі на високій платформі та бежева сумка. Додамо, що саме такі over-size костюми є трендовими, які найчастіше поєднують із взуттям на підборах.

Додамо, рожевий костюм несе ледь помітний соціальний підтекст, адже жінка в такому кольорі вже припинила виглядати "слабкою та беззахисною". Навпаки! Він є чудовою альтернативою чорному вбранню і допомагає виділитися та виглядати солідно, стильно та сильно – як це зробила Джуліанна Мур.

Джуліанна Мур / Getty Images



Джуліанна Мур / Getty Images