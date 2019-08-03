В рожевому костюмі Givenchy: 58-річна Джуліанна Мур на вулицях Нью-Йорка – фото

363 Читать новость на русском
Джуліанна Мур
Джуліанна Мур / www.gettyimages.com

Американська актриса Джуліанна Мур продемонструвала яскравий кольоровий вибір на вулицях Нью-Йорка, де стала гостею ранкового шоу Good Morning America

Для виходу у четвер, 1 серпня, зірка одягнула розкішний та актуальний у цьому сезоні костюм з колекції Givenchy ефектного рожевого відтінку.

Читайте також: Розі Хантінгтон-Уайтлі показала ідеальний total white look: фото

Доповнили образ 58-річної розкішної акторки чорні туфлі на високій платформі та бежева сумка. Додамо, що саме такі over-size костюми є трендовими, які найчастіше поєднують із взуттям на підборах.

Додамо, рожевий костюм несе ледь помітний соціальний підтекст, адже жінка в такому кольорі вже припинила виглядати "слабкою та беззахисною". Навпаки! Він є чудовою альтернативою чорному вбранню і допомагає виділитися та виглядати солідно, стильно та сильно – як це зробила Джуліанна Мур.

Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / Getty Images

Джуліанна Мур
Джуліанна Мур / Getty Images

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019 за партійними списками
сьогодні
237519
Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
сьогодні 15:10 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
Юліана Вінтюк 4086
Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
2 серпня 20:03 Куди піти у Варшаві: підбірка місць, що закохують з першого погляду
Альона Захарова 596
Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
2 серпня 19:00 Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
Марта Вересюк 1018
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
2 серпня 17:20 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
453
Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
2 серпня 14:09 Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
9367
Новини
Більше новин
Залиште відгук