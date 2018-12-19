В Тернополі внаслідок пожежі загинув Петро Ластівка – народний артист України

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Петро Ластівка загинув в Тернополі у пожежі – артист України
Помер Петро Ластівка / Фото з соцмереж

96-річний актор Петро Ластівка у вівторок, 18 грудня, загинув внаслідок короткого замикання електропроводки, що спричинило пожежу в його квартирі. Народний артист України на той час перебував у власному помешканні.

Про це повідомляють у прес-службі Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Трагедія сталась об 11 ранку на вулиці Котляревського в Тернополі. Після повідомлення про пожежу на місце події прибули бійці ДСНС, які згодом ліквідували вогонь. Через сильне задимлення у під’їзді будинку рятувальники евакуювали 7 людей. Але в квартирі, де сталось замикання, пожежники виявили тіло літнього чоловіка 1923 року народження.

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Пожежа в Тернополі у квартирі, де загинув актор Петро Ластівка / Прес-служба ДСНС у Тернополі

Згодом український кінорежисер Олесь Санін у своєму Facebook повідомив, що це був актор Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка Петро Трохимович Ластівка.

18 грудня в Тернополі, у власному помешканні, внаслідок пожежі (від короткого замикання електропроводів) на 97 році життя помер народний артист України, легенда Тернопільського драмтеатру Петро Трохимович Ластівка,
– повідомив режисер.

У прес-службі Тернопільської ДСНС додають, що чоловіка було передано ознаками отруєння продуктами горіння швидкій медичній допомозі.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Втрати Пожежа Тернопіль
Джерело: 24 канал
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