В улюбленому штанному костюмі: Олена Зеленська повторила свій образ

Перша леді України Олена Зеленська вперше повторила свій стильний образ. Дружина президента прийшла на зустріч зі спортсменами у червоному штанному костюмі, у якому вже красувалась перед українцями.

Олену Зеленську складно назвати публічною людиною, адже до інавгурації Володимира Зеленського вона вкрай рідко з'являлась на публіці та не активно вела свій блог у мережі. Однак вибори кардинально змінили її стиль життя. Відтепер перша леді часто потрапляє в об'єктив фотографів, а її стиль обговорюють всі вітчизняні ЗМІ.

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За прикладом Меланії Трамп, Олена Зеленська активно висвітлює всі події на своїй Instagram-сторінці. Так, у вівторок, 16 липня, перша леді України опублікувала черговий допис, у якому показала зустріч Володимира Зеленського зі спортсменами, які представляли державу на Європейських іграх у Мінську. Супроводжувала президента перша леді, яка взяла участь у церемонії нагородження.

Була надзвичайно рада познайомитися та особисто нагородити наших найкращих спортсменів, які принесли Україні такі потрібні перемоги. Українська збірна на других Європейських іграх у Мінську здобула загальнокомандне третє місце, а молодіжна збірна з футболу вперше в історії України виборола перемогу на Чемпіонаті світу. Ви – наша гордість! Безмежно пишаємося вами!

– поділилась Олена Зеленська.



Олена Зеленська на врученні нагород спортсменам / Instagram / @olenazelenska_official

На знакову подію перша леді прийшла у червоному костюмі oversize із чорними ґудзиками. До вбрання Олена Зеленська підібрала чорну футболку, що виглядало дуже стильно. Волосся вона вирішила не сплітати, надавши перевагу укладці.



Стильний образ Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська в Києві / Instagram / @olenazelenska_official

Як виявилось, свій стильний образ Олена Зеленська повторила. На оголошенні результатів президентських виборів вона красувалась у цьому штанному костюмі та чорній однотонній блузі.



Володимир Зеленський з дружиною Оленою / Getty Images