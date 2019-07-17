В улюбленому штанному костюмі: Олена Зеленська повторила свій образ

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Володимир і Олена Зеленська
Володимир і Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська вперше повторила свій стильний образ. Дружина президента прийшла на зустріч зі спортсменами у червоному штанному костюмі, у якому вже красувалась перед українцями.

Олену Зеленську складно назвати публічною людиною, адже до інавгурації Володимира Зеленського вона вкрай рідко з'являлась на публіці та не активно вела свій блог у мережі. Однак вибори кардинально змінили її стиль життя. Відтепер перша леді часто потрапляє в об'єктив фотографів, а її стиль обговорюють всі вітчизняні ЗМІ. 

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За прикладом Меланії Трамп, Олена Зеленська активно висвітлює всі події на своїй Instagram-сторінці. Так, у вівторок, 16 липня, перша леді України опублікувала черговий допис, у якому показала зустріч Володимира Зеленського зі спортсменами, які представляли державу на Європейських іграх у Мінську. Супроводжувала президента перша леді, яка взяла участь у церемонії нагородження. 

Була надзвичайно рада познайомитися та особисто нагородити наших найкращих спортсменів, які принесли Україні такі потрібні перемоги. Українська збірна на других Європейських іграх у Мінську здобула загальнокомандне третє місце, а молодіжна збірна з футболу вперше в історії України виборола перемогу на Чемпіонаті світу. Ви – наша гордість! Безмежно пишаємося вами!
– поділилась Олена Зеленська. 

Олена Зеленська на врученні нагород спортсменам
Олена Зеленська на врученні нагород спортсменам / Instagram / @olenazelenska_official

На знакову подію перша леді прийшла у червоному костюмі oversize із чорними ґудзиками. До вбрання Олена Зеленська підібрала чорну футболку, що виглядало дуже стильно. Волосся вона вирішила не сплітати, надавши перевагу укладці. 

Стильний образ Олени Зеленської
Стильний образ Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська в Києві
Олена Зеленська в Києві / Instagram / @olenazelenska_official

Як виявилось, свій стильний образ Олена Зеленська повторила. На оголошенні результатів президентських виборів вона красувалась у цьому штанному костюмі та чорній однотонній блузі. 

Олена Зеленська
Володимир Зеленський з дружиною Оленою / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
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