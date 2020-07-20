Вагітна Світлана Тарабарова замилувала мережу відео, де показала, як її син прибирає
Відома українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях другої вагітності. Поки вона чекає на появу свого малюка, то ділиться з прихильниками досягненнями первістка Івана. Зірка показує, як навчає його бути самостійним та допомагати у прибиранні.
Артистка опублікувала позитивне відео на особистій сторінці в інстаграмі. Вона з радістю поширює кадри, де зображений маленький Іван. Виконавиця зазначає, що з дитинства навчає сина бути свідомим на допомагати у хатніх справах.
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Світлана Тарабарова у своєму фотоблогу започаткувала рубрику "Мамин помічник". Вона зробила це на численні прохання прихильників, яким дуже подобається спостерігати за Іванком. Зіркова матуся неодноразово казала про те, що дітей з раннього віку потрібно привчати до самостійності.
На ролику, який днями з'явився у профілі виконавиці, Іван миє умивальник та витирає пил на іграшковому фортепіано. Ймовірно, йому також подобається музика, адже щодня хлопчик перебуває в атмосфері, де лунають пісні, виконані чудовим голосом його матусі.
Після того, як первісток Тарабарової помив умивальник, він вирішив помити обличчя. Світлана навчає його не лише доглядати за будинком, а й за собою. Знаменитість каже, що таким чином привчає Івана до чистоти. А недільне прибирання вже стало традицією у сім'ї співачки.