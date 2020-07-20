Відома українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях другої вагітності. Поки вона чекає на появу свого малюка, то ділиться з прихильниками досягненнями первістка Івана. Зірка показує, як навчає його бути самостійним та допомагати у прибиранні.

Артистка опублікувала позитивне відео на особистій сторінці в інстаграмі. Вона з радістю поширює кадри, де зображений маленький Іван. Виконавиця зазначає, що з дитинства навчає сина бути свідомим на допомагати у хатніх справах.

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Світлана Тарабарова у своєму фотоблогу започаткувала рубрику "Мамин помічник". Вона зробила це на численні прохання прихильників, яким дуже подобається спостерігати за Іванком. Зіркова матуся неодноразово казала про те, що дітей з раннього віку потрібно привчати до самостійності.

На ролику, який днями з'явився у профілі виконавиці, Іван миє умивальник та витирає пил на іграшковому фортепіано. Ймовірно, йому також подобається музика, адже щодня хлопчик перебуває в атмосфері, де лунають пісні, виконані чудовим голосом його матусі.

Після того, як первісток Тарабарової помив умивальник, він вирішив помити обличчя. Світлана навчає його не лише доглядати за будинком, а й за собою. Знаменитість каже, що таким чином привчає Івана до чистоти. А недільне прибирання вже стало традицією у сім'ї співачки.