Вагітна Блейк Лайвлі з дочками відвідала Раяна Рейнольдса на зйомках фільму: фото

Зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі, яка вагітна третьою дитиною від актора Раяна Рейнольдса, відвідала чоловіка на знімальному майданчику нового фільму "Вільний хлопець" (Free Guy) в Бостоні.

На зустріч з татусем Блейк взяла ще двох доньок: чотирирічну Джеймс і дворічну Інес. Про це пише видання Daily Mail.

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Так, вперше після оголошення про третю вагітність Лайвлі потрапила в об'єктиви папараці. Пара повідомила про поповнення у сім'ї на червоній доріжці прем'єри фільму "Покемон детектив Пікачу" у Нью-Йорку ще на початку травня.

Як відомо, Рейнольдс у новій стрічці зіграє клерка, який раптово виявляє, що є персонажем відеогри. Режисером і продюсером фільму "Вільний хлопець" став Шон Леві.



Вагітна Блейк Лайвлі з дітьми і Раяном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail



Вагітна Блейк Лайвлі з дітьми і Раяном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail



Вагітна Блейк Лайвлі з дітьми і Раяном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail



Вагітна Блейк Лайвлі / BackGrid / Daily Mail



Вагітна Блейк Лайвлі / BackGrid / Daily Mail