Вагітна Блейк Лайвлі з дочками відвідала Раяна Рейнольдса на зйомках фільму: фото

827 Читать новость на русском
Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі
Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / www.gettyimages.com

Зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі, яка вагітна третьою дитиною від актора Раяна Рейнольдса, відвідала чоловіка на знімальному майданчику нового фільму "Вільний хлопець" (Free Guy) в Бостоні.

На зустріч з татусем Блейк взяла ще двох доньок: чотирирічну Джеймс і дворічну Інес. Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також: Меган Маркл і принц Гаррі запланували візит в Африку з новонародженим малюком, – ЗМІ

Так, вперше після оголошення про третю вагітність Лайвлі потрапила в об'єктиви папараці. Пара повідомила про поповнення у сім'ї на червоній доріжці прем'єри фільму "Покемон детектив Пікачу" у Нью-Йорку ще на початку травня.

Як відомо, Рейнольдс у новій стрічці зіграє клерка, який раптово виявляє, що є персонажем відеогри. Режисером і продюсером фільму "Вільний хлопець" став Шон Леві.

Блейк Лайвлі
Вагітна Блейк Лайвлі з дітьми і Раяном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail

Блейк Лайвлі
Вагітна Блейк Лайвлі з дітьми і Раяном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail

Блейк Лайвлі
Вагітна Блейк Лайвлі з дітьми і Раяном Рейнольдсом / BackGrid / Daily Mail

Блейк Лайвлі
Вагітна Блейк Лайвлі / BackGrid / Daily Mail

Блейк Лайвлі
Вагітна Блейк Лайвлі / BackGrid / Daily Mail

blog_ava
День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
23725
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Зіркові романи Зіркові мами Блейк Лайвлі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 17:01 День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
23724
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
сьогодні 13:30 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
Настя Сукач 2525
День Києва 2019: афіша святкових заходів
сьогодні 09:37 День Києва 2019: афіша святкових заходів
3951
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
25 травня 22:02 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 3581
Маші Єфросиніній – 40! Найважливіші правила життя української телеведучої
25 травня 13:03 Маші Єфросиніній – 40! Найважливіші правила життя української телеведучої
Юлія Турелик 2499
Новини
Більше новин
Залиште відгук