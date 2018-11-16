Вагітна Меган Маркл вбрала ефектну сукню з чималим декольте: фото

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.com

Всі представниці королівської родини змушені строго слідувати дрес-коду. Зокрема, герцогиням не дозволяється носити надто відверте вбрання, демонструючи свою фігуру. Однак інколи всі правила порушуються. Зокрема, полюбляє це робити дружина принца Гаррі – Меган Маркл.

Днями у Лондоні відбувся урочистий прийом фонду Royal Foundation, який щороку організовують представники королівської родини. Його засновники – принц Вільям та Гаррі – жодного разу не пропустили вечірку, відтак у супроводі своїх чарівних дружин приїхали на захід. 

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Чарівна Кейт Міддлтон обрала для події яскраво-червону сукню від Preen. Герцогиня Кембриджська вкотре зекономила та вдруге засвітила ефектне плаття. Образ вона доповнила чорними туфлями на підборах та клатчем. 

 

А от Меган Маркл вирішила створити look з перчинкою. Герцогиня Сассекська супроводжувала свого чоловіка у стильній чорній сукні з квітковим орнаментом. Плаття від Roland Mouret було без бретельок та мало чимале декольте, що додавало образу вагітної Меган Маркл пікантності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan Markle (@hrhmeghanmarkle)

 

Варто зазначити, що такий образ дружини принца Гаррі одразу ж порівняли із її героїнею в серіалі "Форс-мажори". Там Меган Маркл позувала перед камерою у подібній сукні.

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 Канал
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