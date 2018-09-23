Вагітна солістка і брак грошей: Данилко пояснив, чому Freedom Jazz відмовилися від Євробачення

Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі України в Євробаченні-2019. Попередньо брати участь в Євробаченні, що відбудеться у Ізраїлі, відмовилися MARUV, гурти Freedom Jazz і KAZKA. За словами одного з членів журі Андрія Данилка, у цьому винні самі організатори.

На думку Данилка, "усе пішло не так через організаторів" – учасники не знали контракту, йдучи на конкурс. Про це артист розповів у коментарі ТСН.

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Член журі Нацвідбору на Євробачення додав, що у кожного з учасників була своя причина відмовитися. До прикладу, дехто не готовий справлятися з критикою у соціальних мережах і політичним тиском.

Що цікаво, Андрій Данилко зазначає, що гурт Freedom Jazz, у якого "немає грошей і солістка вагітна", спеціально поставили на друге місце, але вони фізично не можуть поїхати представляти Україну.

Раніше Данилко розповідав, що готовий сам повернутись на сцену та представити Україну належним чином в Ізраїлі.

Якщо всі відмовляться, може, я дістану свої старі обладунки, начищену зірку і поїду рятувати,

– прокоментував артист.

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?

Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві.



Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.Співачка оприлюднила умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.



Після цього в українському шоу-бізнесі постало питання, хто ж відправиться на головний конкурс Євробачення в Ізраїлі у травні цього року. Де-юре, відправитись на Євробачення в Тель-Авів повинен був жіночий музичний колектив Freedom-Jazz, оскільки вони отримали друге місце під час підрахунку голосів суддів та глядачів. Однак колектив відмовився від участі. Після цього у НСТУ повідомили, що звертатимуться до гурту KAZKA, а якщо нічого з цим не вийде, то одним з варіантів може бути відсутність України на цьогорічному конкурсі Євробачення-2019.



До слова, востаннє Україна не брала участь у міжнародному музичному конкурсі у 2015 році. У той час Національна телекомпанія України, у двосторонній домовленості з Європейською мовною спілкою, прийняла рішення відмовитися від участі, адже веселощі для України були не на часі.