Ведучий Слава Дьомін зміксував хіти українських зірок і випустив пінсю "Я твій нікотин"
Радіоведучий Люкс ФМ Слава Дьомін випустив власний розважальний трек "Я твій нікотин", який зміксував з хітів інших виконавців. У ньому можна почути фрагменти з пісень Монатіка, гурту "Время и Стекло", Олі Полякової та KAZKA.
Ведучий зізнається, що нова пісня має лише розважальний характер і легко підійде для танців ввечері. Всі, хто хоч трішки цікавиться творчістю українських виконавців, зможуть впізнати знайомі слова у пісні.
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Я твій нікотин – україномовний ремейк пісні Ofenbach Rock It. У ньому зібрані назви пісень популярних артистів: Время и Стекло "Дим", Монатик "Love It ритм", Оля Полякова "Шлепки", KAZKA "Свята",
– поділився Дьомін на власному YouTube-каналі.
Я твій нікотин – Слава Дьомін: дивитися онлайн