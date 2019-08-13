Ведучий Слава Дьомін зміксував хіти українських зірок і випустив пінсю "Я твій нікотин"

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Слава Дьомін
Слава Дьомін / Instagram / @slavademin_official

Радіоведучий Люкс ФМ Слава Дьомін випустив власний розважальний трек "Я твій нікотин", який зміксував з хітів інших виконавців. У ньому можна почути фрагменти з пісень Монатіка, гурту "Время и Стекло", Олі Полякової та KAZKA.

Ведучий зізнається, що нова пісня має лише розважальний характер і легко підійде для танців ввечері. Всі, хто хоч трішки цікавиться творчістю українських виконавців, зможуть впізнати знайомі слова у пісні.

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Я твій нікотин – україномовний ремейк пісні Ofenbach Rock It. У ньому зібрані назви пісень популярних артистів: Время и Стекло "Дим", Монатик "Love It ритм", Оля Полякова "Шлепки", KAZKA "Свята",
– поділився Дьомін на власному YouTube-каналі.

Я твій нікотин – Слава Дьомін: дивитися онлайн

 

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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