Чоловік Бейонсе став першим репером-мільярдером: які статки у Jay-Z

Популярний американський хіп-хоп-виконавець і чоловік поп-діви Бейонсе Jay-Z став першим репером, чиї статки сягнули одного мільярда доларів.

При оцінці статків Jay-Z враховувалися його доходи і вартість часток репера в декількох компаніях, а також витрати артиста. Про це повідомляє видання Forbes.

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Так, серед активів 49-річної зірки – нерухомість у Нью-Йорку та Каліфорнії за 120 мільйонів доларів, виробництво шампанського Armand de Brignac (310 мільйонів доларів). Також артисту належить частка в коньячному бренді D'Ussé (100 мільйонівдоларів), стримінговому сервісі Tidal (100 мільйонів доларів) і Uber (70 мільйонів доларів).

Колекція творів мистецтва, якою володіє репер, оцінюється в 70 мільйонів доларів.

Як додає Forbes, до початку музичної кар'єри Jay-Z торгував наркотиками. У 1996 році він заснував власний лейбл і випустив перший альбом Reasonable Doubt. Репер отримав 22 премії "Греммі", а 14 його альбомів очолювали список Billboard 200. 4 травня 2008 року репер одружився зі знаменитою співачкою Бейонсе. Разом з нею вони виховують трьох дітей: 7-річну дочку Блю Айві та близнюків Румі і Сер.