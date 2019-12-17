Від України до Голлівуду: як знаменитості прикрасили новорічну ялинку

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Новорічна ялинка 2020: як зірки прикрасили святкове дерево / Скріншот з відео

Весь світ із захватом очікує на новорічні свята, які допомагають зібрати всю родину за одним столом. Винятком не стають і знаменитості, які вже встигли поділитись із прихильниками атмосферними кадрами. Актори, ведучі, співаки прикрасили новорічні ялинки та показали у мережі, який декор обрали для зустрічі 2020 року.

Відомо, що люди очікують на рік білої металевої миші. Тому, здебільшого, знаменитості обирали світлі та блакитні прикраси. Однак знайшлись і прихильники традиційного різдвяного декору, які поєднали золотий та червоний кольори. Як виглядає новорічна ялинка Монатіка, Каті Осадчої, Єви Лонгорії, сестер Кардашян чи навіть Віндзорського замку Єлизавети ІІ – дивіться у цікавій підбірці журналістів LifeStyle 24.

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Камалія

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Монатік

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik)

Ведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Актор Меттью МакКонахі

Перша леді США Меланія Трамп 

Королева Єлизавета ІІ

Акторка Сальма Гаєк

Дизайнерка Вікторія Бекхем

Принцеса Марія-Олімпія 

Глої Кардашян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

Кортні Кардашян 

Кайлі Дженнер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Акторка і продюсерка Єва Лонгорія 

Блогерка К'яра Ферраньї

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новорічні свята Новини культури Катя Осадча Монатік Єва Лонгорія Голлівуд Меланія Трамп
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