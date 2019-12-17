Від України до Голлівуду: як знаменитості прикрасили новорічну ялинку

Весь світ із захватом очікує на новорічні свята, які допомагають зібрати всю родину за одним столом. Винятком не стають і знаменитості, які вже встигли поділитись із прихильниками атмосферними кадрами. Актори, ведучі, співаки прикрасили новорічні ялинки та показали у мережі, який декор обрали для зустрічі 2020 року.