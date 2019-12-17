Від України до Голлівуду: як знаменитості прикрасили новорічну ялинку
Весь світ із захватом очікує на новорічні свята, які допомагають зібрати всю родину за одним столом. Винятком не стають і знаменитості, які вже встигли поділитись із прихильниками атмосферними кадрами. Актори, ведучі, співаки прикрасили новорічні ялинки та показали у мережі, який декор обрали для зустрічі 2020 року.
Відомо, що люди очікують на рік білої металевої миші. Тому, здебільшого, знаменитості обирали світлі та блакитні прикраси. Однак знайшлись і прихильники традиційного різдвяного декору, які поєднали золотий та червоний кольори. Як виглядає новорічна ялинка Монатіка, Каті Осадчої, Єви Лонгорії, сестер Кардашян чи навіть Віндзорського замку Єлизавети ІІ – дивіться у цікавій підбірці журналістів LifeStyle 24.
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Камалія
Монатік
Ведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов
Актор Меттью МакКонахі
Перша леді США Меланія Трамп
Королева Єлизавета ІІ
Акторка Сальма Гаєк
Дизайнерка Вікторія Бекхем
Принцеса Марія-Олімпія
Глої Кардашян
Кортні Кардашян
Кайлі Дженнер
Акторка і продюсерка Єва Лонгорія
Блогерка К'яра Ферраньї