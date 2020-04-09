Відверті зізнання Віктора Павліка та його нареченої: коли закохані вперше поцілувалися

Відомий український виконавець Віктор Павлік готується до весілля зі своїм концертним директором Катериною Реп'яховою. Закохані розповіли про перший поцілунок, як називають один одного вдома та багато інших цікавих деталей.

Новина про одруження Віктора Павліка здивувала його шанувальників. Тепер до зіркової пари прикута увага журналістів та фанатів. Раніше Катерина поділилася відвертими зізнаннями про особисте життя та розповіла, який співак у ліжку. Тепер майбутнє подружжя відповіло на провокативні запитання та ще більше розбурхало мережу.

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Катерина та Віктор мають досить велику різницю у віці – 29 років, проте це не заважає їм кохати один одного та будувати сім'ю. Днями вони розповіли особисті секрети у програмі "Неймовірна правда про зірок" на телеканалі "СТБ", відповівши на 14 оригінальних запитань.

Яку страву не любить Віктор?

Катя: Заморожені креветки.

Віктор: У мене немає такого продукту. Найдорожчий подарунок, який вам зробив Віктор?

Катя: Він обрав мене та кардинально змінив моє життя.

Віктор: Машину? Відповідь Каті– це і так зрозуміло (усміхається – LifeStyle 24). Яка найгірша риса у характері Каті?

Віктор: Швидко запалюється і багато всього накручує.

Катя: Я дуже запальна. Він намагається довести свою точку зору, а я нічого не чую, поки не заспокоюся. Який розмір взуття у Каті?

Віктор: 37 або 37,5.

Катя: 37. День народження її мами?

Віктор: 1 вересня.

Катя: 1 вересня. Що Віктор співає у душі?

Катя: Не співає.

Віктор: Нічого.