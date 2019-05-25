Відверто: друг принца Гаррі розповів про його ставлення до дітей

42-річний аргентинець Начо Фігерас, який днями брав участь в благодійному матчі з поло з новоспеченим батьком принцом Гаррі, розповів про своє знайомство з дитиною онука британської королеви Єлизавети II і Меган Маркл.

Про це повідомляє видання People. За словами друга герцога Сассекського, принц Гаррі – справжній "магніт" для дітей.

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"У нього і раніше була з ними неймовірна душевна близькість, а тепер, коли він став батьком, я помітив особливий зв'язок... Начо бачив маленького Арчі минулого тижня і розповів, що герцог не міг відвести очей (і рук) від своєї дитини. Меган і Гаррі зараз в стані повного захоплення від малюка", – повідомив голова Sentebale (організація, що допомагає африканським дітям, зараженим ВІЛ) Джонні Хорнбі.

Спортсмен Начо Фігерас сам розповів, що принц Гаррі дуже задоволений сьогоднішнім етапом свого життя.

Я завжди уявляв герцога таким батьком, яким він і став. Він і раніше дуже любив дітей, чудово розумів їх. Гаррі став ще більш уважним до нашого проекту, що допомагає дітям,

– сказав Фігерас.

Як відомо, герцоги Сассекські вперше стали батьками 6 травня 2019 року. За традиціями, ніхто з представників королівської родини не розголошував деталей пологів Меган Маркл, а принц Гаррі тільки розповів журналістам, що його дружина і син почуваються добре. Сам чоловік герцогині Сассекської був присутній на пологах, від чого не стримував свого захвату. Згодом стало відомо, що первістка батьки назвали Арчі Харрісон.