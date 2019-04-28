Виглядає блискуче: Шарліз Терон в міні-сукні на вечірці у Лондоні

313 Читать новость на русском
Шарліз Терон
Шарліз Терон / Instagram / @fashionsdecisions

Голлівудська акторка та фотомодель Шарліз Терон потрапила в об'єктиви папараці 26 квітня, коли йшла на вечірку, яка відбувалася а в рамках прем'єри фільму "Та ще парочка" (Long Shot) у Лондоні.

Для публічного виходу 43-річна зірка підібрала сміливий та сексуальний образ. Шарліз одягнула блискуче від паєток міні-плаття, яке звабливо підкреслило стрункі ноги акторки.

Читайте також: Я самотня близько десяти років, – 43-річна Шарліз Терон прокоментувала своє особисте життя

Образ Терон доповнили чорні чоботи з халявою висотою до коліна на підборах, а також маленька сумка, яка ідеально пасувала до сукні. Від аксесуарів цього вечора Терон відмовилася та зробила лише легкий макіяж і акуратно зібрала волосся.

 

 

blog_ava
Як із зачерствілої паски зробити французький делікатес – простий рецепт
сьогодні
2721
Теги: Голлівуд Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Шарліз Терон
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
сьогодні 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
3984
Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
сьогодні 12:21 Пенелопі Крус – 45: як успішній актрисі вдається бути турботливою мамою та секс-символом Іспанії
Марта Вересюк 1174
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 11:34 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
2315
Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
сьогодні 11:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан 5015
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
27 квітня 20:01 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
14837
Новини
Більше новин
Залиште відгук