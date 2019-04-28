Виглядає блискуче: Шарліз Терон в міні-сукні на вечірці у Лондоні

Голлівудська акторка та фотомодель Шарліз Терон потрапила в об'єктиви папараці 26 квітня, коли йшла на вечірку, яка відбувалася а в рамках прем'єри фільму "Та ще парочка" (Long Shot) у Лондоні.

Для публічного виходу 43-річна зірка підібрала сміливий та сексуальний образ. Шарліз одягнула блискуче від паєток міні-плаття, яке звабливо підкреслило стрункі ноги акторки.

Читайте також: Я самотня близько десяти років, – 43-річна Шарліз Терон прокоментувала своє особисте життя

Образ Терон доповнили чорні чоботи з халявою висотою до коліна на підборах, а також маленька сумка, яка ідеально пасувала до сукні. Від аксесуарів цього вечора Терон відмовилася та зробила лише легкий макіяж і акуратно зібрала волосся.