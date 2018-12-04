Згідно із календарем вихідних на 2018 рік, який затвердив Кабмін, на українців чекають додаткові вихідні у грудні. Календар вихідних допоможе вам визначити офіційні вихідні, за допомогою яких ви зможете спланувати час на відпочинок.

У грудні на українців чекають багато святкових днів. У народі кажуть, що взимку починається "український Ромадан", який бере початок із свята Романа та закінчується на Водохреща (Йордана) 19 січня. Відтак, від Романа до Йордана – ціла низка вихідних та святкових днів.

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Календар вихідних і святкових днів у грудні 2018

1 грудня – мученика Романа;

4 грудня – введенння в храм Пресвятої Богородиці;

7 грудня – Катерини Великомучениці;

6 грудня – День Збройних сил України;

12 грудня – День Сухопутних військ України;

13 грудня – Андрія Первозванного;

17 грудня – Святої Варвари;

19 грудня – Миколая Чудотворця;

22 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

24 грудня – Католицький Святвечір (вихідний);

25 грудня – Католицьке Різдво (вихідний);

31 грудня – Останній день року (вихідний).

Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає на вівторок. Понеділок, 24 грудне, буде вихідним днем, однак його доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня.

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Новий рік 2019 (1 січня) буде у вівторок, відтак 31 грудня (понеділок) зроблять вихідним, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня.

Католицьке Різдво в Україні

У 2017 році Рада підтримала рішення зробити вихідним днем католицьке Різдво, яке відзначається 25 грудня. З прийняттям цього законопроекту Різдво буде відзначатися в Україні двічі – 25 грудня за Григоріанським календарем і 7 січня за Юліанським.

Різдво – тихе і сімейне свято. Напередодні треба прибрати в будинку, адже на Різдво забороняється займатися будь-якою роботою, у тому числі і прибиранням. Тому зробити це потрібно за кілька днів до самого свята.

Головною традицією на Католицьке Різдво завжди була сімейна вечеря. За кілька днів до самого свята всі будинки прикрашали іграшками і фігурками немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа, а також соломою, яка у католиків є одним з головних символів Різдва. Ці атрибути вважаються головними символами Різдва. Невід'ємною частиною Католицького Різдва є святкові шкарпетки над камінами, куди Санта Клаус ставить подарунки.