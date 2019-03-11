Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці

Травневі свята в 2019 році принесуть кілька додаткових вихідних для українців. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати три додаткових вихідних – 1, 9 та 28 травня.

Вихідні у травні 2019

Календар свят 2019 передбачає 9 вихідних у травні включаючи святкові дні і звичайні вихідні. Оскільки 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих – припадає на понеділок, то матимемо додатковий вихідний.

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Таким чином, українці будуть відпочивати 28, 29, 30 квітня та 1 травня.

Вихідним буде 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який припадає на четвер.

Окрім того, робочий день 8 травня будуть скороченим на 1 годину.

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Вихідні в травні 2019 в Україні