Вихідні в травні 2019: скільки будуть відпочивати українці
Травневі свята в 2019 році принесуть кілька додаткових вихідних для українців. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати три додаткових вихідних – 1, 9 та 28 травня.
Вихідні у травні 2019
Календар свят 2019 передбачає 9 вихідних у травні включаючи святкові дні і звичайні вихідні. Оскільки 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих – припадає на понеділок, то матимемо додатковий вихідний.
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Таким чином, українці будуть відпочивати 28, 29, 30 квітня та 1 травня.
Вихідним буде 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який припадає на четвер.
Окрім того, робочий день 8 травня будуть скороченим на 1 годину.
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