Віктор Павлік привітав молоду дружину з днем народження: Наздоганяєш
Віктор Павлік одружився зі своїм концертним директором Катериною Реп'яховою після чотирьох років роману. Таємне весілля відбулося 29 травня. Сьогодні, 13 червня, його обраниця святкує день народження.
Катерині виповнюється 26 років. З цієї нагоди відомий співак поділився на особистій сторінці в інстаграмі спільним фото та привітав дружину зі святом.
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Віктор Павлік привітав молоду дружину з днем народження
Віктор поділився архівною світлиною із морського відпочинку. Закохані позують на фоні безмежного моря, на їхніх обличчях сяють усмішки. Катерину бачимо у купальнику, поверх якого одягнена біла майка та смугасті шорти. Її волосся розвіває вітер, а на обличчі нема макіяжу.
Народний улюбленець позує поруч зі своєю обраницею у зеленій футболці з принтом.
Моя старушенція розміняла другу чверть століття. Кохана, вітаю! Наздоганяєш,
– із гумором підписав фото артист.
Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Instagram-Stories / @viktorpavlik
Катерина на своїй інстаграм-сторінці також зробила святкову публікацію. Вона оприлюднила весільні фото, де показала обручку. У дописі подякувала життю за все та зазначила, що воно неймовірне. Дівчина каже, що у неї є все, щоб бути щасливою. Вона постарається і надалі жити по максимуму і робити цей світ кращим.