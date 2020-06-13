Віктор Павлік одружився зі своїм концертним директором Катериною Реп'яховою після чотирьох років роману. Таємне весілля відбулося 29 травня. Сьогодні, 13 червня, його обраниця святкує день народження.

Катерині виповнюється 26 років. З цієї нагоди відомий співак поділився на особистій сторінці в інстаграмі спільним фото та привітав дружину зі святом.

Читайте також До шлюбу Віктора запросила я: дружина Павліка приголомшила зізнанням

Віктор Павлік привітав молоду дружину з днем народження

Віктор поділився архівною світлиною із морського відпочинку. Закохані позують на фоні безмежного моря, на їхніх обличчях сяють усмішки. Катерину бачимо у купальнику, поверх якого одягнена біла майка та смугасті шорти. Її волосся розвіває вітер, а на обличчі нема макіяжу.

Народний улюбленець позує поруч зі своєю обраницею у зеленій футболці з принтом.

Моя старушенція розміняла другу чверть століття. Кохана, вітаю! Наздоганяєш,

– із гумором підписав фото артист.



Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Instagram-Stories / @viktorpavlik

Катерина на своїй інстаграм-сторінці також зробила святкову публікацію. Вона оприлюднила весільні фото, де показала обручку. У дописі подякувала життю за все та зазначила, що воно неймовірне. Дівчина каже, що у неї є все, щоб бути щасливою. Вона постарається і надалі жити по максимуму і робити цей світ кращим.