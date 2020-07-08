Популярна українська телеведуча Катя Осадча пригадала ті часи, коли можна було подорожувати будь-коли та нічого не боятися. Зірка поділилася архівним фото, яке зробила у Парижі в 2012 році.

Багато людей зараз мріють побувати в іншій країні, насолодитися подорожами, як це можна було зробити до початку пандемії коронавірусу. Телеведуча також сумує за мандрівками, тому вирішила пригадати поїздку у Францію. Знаменитість поширила зворушливу світлину на особистій інстаграм-сторінці.

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Катя оприлюднила кадр, який був зроблений 7 липня 2012 року. Чорно-білі кольори додають знімкові ніжності та, водночас, вишуканості. Вона позує на тлі неймовірно красивої, стародавньої архітектури. Вона одягнена у білу блузку з комірцем, що прикрашений камінцями. Волосся Осадча зібрала у зачіску ззаду і одягнула головний убір з козирком. На обличчі ведуча зробила макіяж, з акцентом на очах.

Вона відвернула погляд від камери, на обличчі сяє усмішка та, ймовірно, щось розповідає людям, які залишилися поза кадром. У дописі Катерина зазначила, що фото було зроблене на Тижні високої моди, тому цілком можливо, що це було чергове відрядження разом із програмою "Світське життя".

Цей день вісім років тому. Париж, червень 2012 року, тиждень високої моди. Ніби ретро фото з іншого життя,

– написала в публікації зірка.



Катерина Осадча в Парижі в 2012 році / Instagram / @kosadcha