Вокаліст легендарного гурту Oasis Ліам Галлахер виступить на Atlas Weekend

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Ліам Галлахер
Ліам Галлахер / silencio.com.ar

Фестиваль Atlas Weekend оголосив третього хедлайнера. Ним став ексцентричний Ліам Галлахер, який приїде до Києва із сольним проектом.

Музикант фактично є однією з ключових фігур брит-попу. Після тривалого затишшя артист знову повернувся на сцену та одразу ж увірвався у чарти з новим треком Wall of Glass та першим сольним альбомом As You Were. 

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Вже цього літа музикант представить його на сцені Atlas Weekend.

Liam Gallagher – For What It's Worth: дивіться відео

 

Також цього року учасниками фестивалю стануть відомий американський хіп-хоп гурт Black Eyed Peas та американський дует у жанрі EDM-поп The Chainsmokers.

Квитки можна придбати тут.

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Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Фестивалі
Джерело: 24 канал
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