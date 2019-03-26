Вокаліст легендарного гурту Oasis Ліам Галлахер виступить на Atlas Weekend
Фестиваль Atlas Weekend оголосив третього хедлайнера. Ним став ексцентричний Ліам Галлахер, який приїде до Києва із сольним проектом.
Музикант фактично є однією з ключових фігур брит-попу. Після тривалого затишшя артист знову повернувся на сцену та одразу ж увірвався у чарти з новим треком Wall of Glass та першим сольним альбомом As You Were.
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Вже цього літа музикант представить його на сцені Atlas Weekend.
Також цього року учасниками фестивалю стануть відомий американський хіп-хоп гурт Black Eyed Peas та американський дует у жанрі EDM-поп The Chainsmokers.
Квитки можна придбати тут.
Джерело: 24 канал
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