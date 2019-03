Вокаліст легендарного гурту Oasis Ліам Галлахер виступить на Atlas Weekend

Фестиваль Atlas Weekend оголосив третього хедлайнера. Ним став ексцентричний Ліам Галлахер, який приїде до Києва із сольним проектом.

Музикант фактично є однією з ключових фігур брит-попу. Після тривалого затишшя артист знову повернувся на сцену та одразу ж увірвався у чарти з новим треком Wall of Glass та першим сольним альбомом As You Were.

Читайте також: Британці Bring Me The Horizon виступлять у Києві: цікаві факти про гурт

Вже цього літа музикант представить його на сцені Atlas Weekend.

Liam Gallagher – For What It's Worth: дивіться відео

Також цього року учасниками фестивалю стануть відомий американський хіп-хоп гурт Black Eyed Peas та американський дует у жанрі EDM-поп The Chainsmokers.

Квитки можна придбати тут.