Вона не боїться бути собою, – дядько Меган Маркл розповів про племінницю і показав дитячі фото

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Чим ближче народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі, тим більше новин про герцогів з'являється у ЗМІ. Так, напередодні дядько колишньої актриси Джозеф Джонсон дав інтерв'ю іноземному виданню, в якому розповів про дитинство своєї племінниці і показав ексклюзивні дитячі фото.

Коли батько Меган Маркл розпочав війну проти своєї доньки, намагаючись таким чином достукатися до неї, в мережі з'явилося чимало знімків з її дитинства. Однак на всіх фото вона поруч з татом та сестрами з його боку. А напередодні Джозеф Джонсон дав відверте інтерв'ю для The Daily Mail, а також поділився ексклюзивними знімками з її дитинства.

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Чоловік зізнався, що неабияку роль у вихованні Меган як особистості відіграли її мати Доріа та бабуся Джанетт, яка померла у 2000 році. Ймовірно, що мама герцогині допомагатиме доньці з дитиною після народження.

Я думаю, що Дорія буде у всьому допомагати їй. У Меган фізично буде не вистачати часу на все. Вона повинна бути поруч. Дорія прищепила Меган любов, доброту і почуття власної гідності і навчила її допомагати іншим. Сподіваюся, що ці цінності вона передасть своєму малюкові,
– сказав Джозеф Джонсон.

Також він додав, що всі родичі були здивовані, коли дізналися, що їхня "маленька квіточка" буде принцесою. І зізнався, що усім боляче читати, як ЗМІ описують нестерпний характер Меган Маркл і те, як погано про неї відгукуються у палаці.

Те, що ви читаєте в пресі про Меган – це зовсім на неї не схоже. Меган дійсно чудова людина. Я захоплююся Дорією за те, як вона виховала її. Вона не боїться бути самою собою. Їй подобається увагу, вона вчилася бути у всіх на виду в Голлівуді, це хороша підготовка, тому вона з усім цим впоратися. Я читав, що деякі з колишніх подружок Гаррі не витримували ретельного вивчення. Але Меган подобається те, що всі стежать за кожним її кроком,
– зізнався дядько, з яким Меган Маркл не підтримує стосунків.

Маленька Меган Маркл з мамою Дорією
Маленька Меган Маркл з мамою Дорією / The Daily Mail

Меган Маркл
Маленька Меган Маркл з мамою Дорією / The Daily Mail

Маленька Меган МАркл
Маленька Меган Маркл з мамою Дорією / The Daily Mail

Меган Маркл
Маленька Меган Маркл з мамою Дорією та бабусею Джанетт / The Daily Mail

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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