Офіційно: Вєрка Сердючка вийде на сцену Євробачення-2019

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, таки вийде на сцену Євробачення-2019. Упродовж кількох тижнів представники співака вели перемовини з організаторами шоу та врешті узгодили всі питання.

Вкінці лютого українські ЗМІ повідомляли, що співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, може заспівати в Ізраїлі на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 в якості запрошеного гостя. Однак офіційного підтвердження тоді не було, а представники просили завчасно не розголошувати даної інформації, щоб не нашкодити складним перемовинам.

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Тепер же на офіційній Instagram-сторінці українського Євробачення повідомляють, що Андрій Данилко вийде на сцену в Тель-Авіві в образі Вєрки Сердючки. Артист виступатиме із пісню Нетти Барзілай "Toy".

Окрім цього, на грандіозному шоу глядачі зможуть побачити виступи переможців Євробачення Нетти Барзілай, Dana International, Кончіти Вурст та учасниці конкурсу 2018 року Елені Фурейри.

Спеціальним гостем Євробачення-2019 буде голлівудська акторка ізраїльського походження Галь Гадот, найбільш відома за фільмом "Диво-жінка". Також Мадонна офіційно підтвердила свою участь у вокальному шоу.

Виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні-2019: з чого все починалось

У лютому 2019 року Новий канал опублікував резонансну новину, наче Андрій Данилко розповів під час запису другого півфіналу Національного відбору Євробачення-2019, що виступатиме на міжнародному конкурсі. Однак згодом інформацію про це видалили.

За попередніми даними ЗМІ, Андрій Данилко зізнався, що його з командою запросили виступити на конкурсі у Тель-Авіві. На таке запрошення артист залюбки погодився.

Організатори Євробачення вже запросили нас виступити. І… так – ми це зробимо,

– процитувало novy.tv слова Андрія Данилка.

Це не вперше Вєрка Сердючка підкорюватиме серця європейських глядачів. У 2007 році Андрій Данилко зі своєю командою були конкурсантами Євробачення та, за результатами голосування, посіли друге місце. А от у 2019-му запальна Вєрка Сердючка стане гостею грандіозного шоу.

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?

За традицією, феєричне шоу буде розділене: спершу 14 та 16 травня прогримлять півфінали Євробачення-2019, а вже 18-го весь світ дізнається ім'я переможця конкурсу.

Після тріумфального виступу Нетти Барзілай в Іспанії шоу проводитимуть у її рідному Ізраїлі. Після тривалих перемовин організатори Євробачення-2019 вирішили не загострювати ситуацію щодо Єрусалима та влаштувати вокальний конкурс у Тель-Авіві.

Вперше з 2003 року Україна не братиме участі в міжнародному шоу. Все тому, що переможниця Нацвідбору MARUV та Національна суспільна телерадіокомпанія України не дійшли згоди під час підписання контракту. Чимало суперечностей виникало через заплановані виступи артистки в Росії та права на її пісню. Зрештою в НСТУ вирішили передати право представляти Україну на Євробаченні-2019 іншим фіналістам. Проте артисти відмовились зайняти місце MARUV.