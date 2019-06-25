Взяла приклад з Кейт Міддлтон: принцеса Швеції повторила образ герцогині Кембриджської

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Кейт Міддлтон і принцеса Швеції Софія
Кейт Міддлтон і принцеса Швеції Софія / Instagram / @pointdevue_mag

Її Королівська Високість принцеса Софія не побоялася порівнянь у мережі і вирішила ризикнути повторити образ знаменитої герцогині – Кейт Міддлтон. 34-річна шведка одягнула таку ж саму сукню для офіційного прийому, який відбувався у їхній резиденції.

Шведська королівська родина користується меншою популярністю, ніж британська, однак виходи представниць панівної сім'ї не залишаються без зайвої уваги. Так, прихильники не могли не помітити, що принцеса Софія з'явилася на публіці у такому ж самому вбрання, як Кейт Міддлтон кілька років тому.

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Варто відзначити, що повторення образів через роки ще раз доводить відмінний королівський смак і те, що класика – вічна. Так, принцеса Софія обрала світлу вечірню сукню від Self Portrait до підлоги для прийому президента Південної Кореї Мун Чже Іна і його дружину. Верх плаття майстерно пошитий з масивної мереживної вишивки, а низ прикрашала спідниця-плісе.

Такий самий образ засвітила Кейт Міддлтон у 2016 році на прем'єрі фільму "Вуличний кіт по кличці Бо" у Лондоні.

Принцеса Швеції
Кейт Міддлтон і принцеса Швеції Софія / Instagram / @pointdevue_mag

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Кейт Міддлтон
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