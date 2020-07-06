Хоч пандемія коронавірусу змінила плани відпочивальників, однак аж ніяк не може зіпсувати літнього сезону для модниць. Навіть під час буденного виходу красуні не повинні відмовлятись від стильного вбрання, в чому переконаний Андре Тан. Дизайнер показав, які аксесуари пасуватимуть до трендових суконь літнього сезону.

Цінними порадами Андре Тан поділився з прихильницями в інстаграмі. Дизайнер на прикладах показав, які кольори та фасони суконь будуть актуальними у цьому сезоні та як до них підібрати сумку.

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Оскільки вже другий сезон поспіль у тренді залишаються монохромні образи, аксесуари, підібрані під колір до одягу, будуть виглядати стильно. Однак не варто відмовлятись від експериментів: Андре Тан рекомендує зробити яскравий акцент в образі завдяки маленьким сумочкам

Вибираємо сумку до сукні за кольором. Ловіть кілька колірних комбінацій і вибирайте те, що найбільше сподобалося. Експериментуйте і додавайте більше фарб в це літо,

– зазначив модельєр.

Як підібрати сумку до літнього образу

Рожеве вбрання

Жіночність ніхто не скасовував, а найкраще її підкреслить ніжне рожеве вбрання. До таких суконь пасуватимуть як відтінки рожевого чи фіолетового, так і бірюзові чи жовті аксесуари.



Як підібрати сумку до рожевої сукні / Фото Instagram / @atan.ua

Цукровий мигдаль

Усі модниці добре знають, що головним кольором цього сезону є цукровий мигдаль. Тому вже сотні красунь придбали літнє вбрання, яке допоможе їм завжди виглядати неперевершено. А до таких суконь найкраще підійдуть аксесуари темних відтінків синього, коричневого, зеленого та бордового кольорів.



Поради Андре Тана у підборі аксесуарів / Фото Instagram / @atan.ua

Червоне вбрання

А от червоний колір вже є своєрідною класикою. Такі сукні одягають досить сміливі красуні, адже в цьому одязі вони завжди будуть у центрі уваги. Та не варто підбирати червону сумочку до образу. Найкраще тут підійдуть відтінки синього та жовтого.



Які сумки пасують до червоної сукні / Фото Instagram / @atan.ua

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Світлі сукні

Традиційно у спеку модниці віддають перевагу світлим сукням. У 2020 році вони не втратили своєї актуальності, тому Андре Тан підібрав стильні кольори сумочок, які завершать літній образ українок.



Аксесуари до літньої сукні: як підібрати сумку / Фото Instagram / @atan.ua

Смарагдова сукня

Не обійтись модницям і без смарагдових суконь. Такі вироби завжди виглядають ефектно, а завдяки вдалому крою зможуть допомогти приховати зайві кілограми. Андре Тан рекомендує доповнити такий образ не менш яскравими аксесуарами.



Смарагдова сукня: як підібрати сумку / Фото Instagram / @atan.ua