Андре Тан продемонстрував, як підібрати сумки до літніх образів
Хоч пандемія коронавірусу змінила плани відпочивальників, однак аж ніяк не може зіпсувати літнього сезону для модниць. Навіть під час буденного виходу красуні не повинні відмовлятись від стильного вбрання, в чому переконаний Андре Тан. Дизайнер показав, які аксесуари пасуватимуть до трендових суконь літнього сезону.
Цінними порадами Андре Тан поділився з прихильницями в інстаграмі. Дизайнер на прикладах показав, які кольори та фасони суконь будуть актуальними у цьому сезоні та як до них підібрати сумку.
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Оскільки вже другий сезон поспіль у тренді залишаються монохромні образи, аксесуари, підібрані під колір до одягу, будуть виглядати стильно. Однак не варто відмовлятись від експериментів: Андре Тан рекомендує зробити яскравий акцент в образі завдяки маленьким сумочкам
Вибираємо сумку до сукні за кольором. Ловіть кілька колірних комбінацій і вибирайте те, що найбільше сподобалося. Експериментуйте і додавайте більше фарб в це літо,
– зазначив модельєр.
Як підібрати сумку до літнього образу
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Рожеве вбрання
Жіночність ніхто не скасовував, а найкраще її підкреслить ніжне рожеве вбрання. До таких суконь пасуватимуть як відтінки рожевого чи фіолетового, так і бірюзові чи жовті аксесуари.
Як підібрати сумку до рожевої сукні / Фото Instagram / @atan.ua
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Цукровий мигдаль
Усі модниці добре знають, що головним кольором цього сезону є цукровий мигдаль. Тому вже сотні красунь придбали літнє вбрання, яке допоможе їм завжди виглядати неперевершено. А до таких суконь найкраще підійдуть аксесуари темних відтінків синього, коричневого, зеленого та бордового кольорів.
Поради Андре Тана у підборі аксесуарів / Фото Instagram / @atan.ua
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Червоне вбрання
А от червоний колір вже є своєрідною класикою. Такі сукні одягають досить сміливі красуні, адже в цьому одязі вони завжди будуть у центрі уваги. Та не варто підбирати червону сумочку до образу. Найкраще тут підійдуть відтінки синього та жовтого.
Які сумки пасують до червоної сукні / Фото Instagram / @atan.ua
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Світлі сукні
Традиційно у спеку модниці віддають перевагу світлим сукням. У 2020 році вони не втратили своєї актуальності, тому Андре Тан підібрав стильні кольори сумочок, які завершать літній образ українок.
Аксесуари до літньої сукні: як підібрати сумку / Фото Instagram / @atan.ua
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Смарагдова сукня
Не обійтись модницям і без смарагдових суконь. Такі вироби завжди виглядають ефектно, а завдяки вдалому крою зможуть допомогти приховати зайві кілограми. Андре Тан рекомендує доповнити такий образ не менш яскравими аксесуарами.
Смарагдова сукня: як підібрати сумку / Фото Instagram / @atan.ua