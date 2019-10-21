Як не втратити ефектності у чорному вбранні: приклад королеви Іспанії

Слідом за президентським подружжям України до Токіо вирушили представники королівської сім'ї. Іспанський монарх Філіп VI та його чарівна дружина Летиція перед виїздом взяли участь у традиційному фотоколі, засвітивши елегантні образи.

Наразі невідомо, скільки часу триватиме міжнародне турне королівської пари. Однак представники титулованих іспанців вже зазначили, що Філіп VI і Летиція стануть свідками коронації імператора Нарухіто, яка пройде 22 жовтня. Подружжя вже отримало запрошення на кілька урочистих і світських заходів, після чого продовжить турне в Південній Кореї.

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Перед тим, як сісти в приватний літак, король та королева Іспанії взяли участь у традиційній фотосесії на летовищі Мадриду. Філіп VI і Летиція крокували по червоній доріжці, залюбки вітаючись із представниками преси.

Журналісти LifeStyle 24 звернули увагу на символічне вбрання, яке засвітила знаменита іспанка. Її Величність обрала для візиту до Японії чорний штанний костюм, який є трендом цього сезону. До вбрання Летиція підібрала улюблену блузу темного кольору зі світлими смужками. Образ дружина монарха доповнила туфлями-човниками на тонкій шпильці та прикрасами зі своєї королівської колекції. Саме взуття додало елегантності вигляду Летиції, а картата блуза трішки розбавила темний look знаменитої модниці.



Королівське подружжя Іспанії / Getty Images



Королева Летиція перед вильотом до Японії / Getty Images

Такий вибір Її Величності був дуже символічним, адже Летиція, як і Олена Зеленська, врахувала традиції японців. У цій державі чорний колір є знаком радості, тому батьки наречених обирають саме його для церемонії. Таким чином Летиція продемонструвала свою радість від того, що імператор Нарухіто офіційно отримає титул.