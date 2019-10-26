Як носити наймодніший колір осені 2019: урок стилю від зірки "Гри престолів" Емілії Кларк

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Емілія Кларк
Емілія Кларк / Getty Images

Відома голлівудська акторка, яка зіграла головну роль у британському серіалі "Гра престолів" прогулялася Лондоном у стильному образі. Емілія Кларк віддала перевагу трендовому відтінку, поєднавши його з базовим кольорами.

Серіал "Гра престолів" завершився, але кар'єра Емілії Кларк ніби переживає свій новий початок. У жовтні вона подорожує популярними містами, презентуючи нову картину з її участю – "Останнє Різдво", трейлер до якого вже давно підірвав мережу.

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Так, днями Емілія Кларк відвідала з промотуром столицю Великобританії, Лондон. Для чергового фотоколу та інтерв'ю знаменитість обрала трендове вбрання осені 2019 – брючний костюм теракотового кольору. Згідно з модними тенденціями сезону, піджак, з-під якого виднівся темний топ, був розміру oversize, а штани – вільного крою.

Вбрання цегляного відтінку прикрашали чорні ґудзики, а образ довершували бежеві туфлі-човники на підборах і масивні сережки-кільця.

Емілія Кларк
Емілія Кларк у Лондоні / Getty Images 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
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