Яке авто обрала для себе Надя Дорофеєва: цікаві деталі

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Надя Дорофеєва
Надя Дорофеєва / Instagram / @nadyadorofeeva

Гостем нового випуску шоу "Караоке на колесах" став шоумен та чоловік Наді Дорофєєвої – Володимир Дантес. Він залюбки розповів ведучому Славі Дьоміну, на якому авто їздить його зіркова дружина.

Володимир Дантес та Надя Дорофеєва – одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу. Вони дотепно жартують один з одного та підтримують у складну хвилину. 

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Днями Володимир Дантес у шоу "Караоке на колесах" поділився деталями їхніх стосунків. Зокрема, шоумен розповів, що під час спільної поїздки він полюбляє співати зі своєю чарівною дружиною. Однак пара не вибирає хіти із репертуару "Время и Стекло", а надає перевагу знаним композиціям 90-их та 2000-их. Окрім цього, Володимир Дантес зізнався, які машини є у їхньому автопарку.

"Я сідаю за Надіне BMW – вона ж зірка, може собі дозволи. А у мене машина менша – Hyundai Tucson. У порівнянні з Надіною, вона малесенька. Не дуже зручно, бо BMW – величезна, я не відчуваю габарити. А от Надя на ній розсікає", – розповів Володимир Дантес. 

За словами шоумена, його дружина значно кращий водій у деяких ситуаціях. 

Більше про сімейні стосунки та запальні хіти у виконанні Володимира Данетса дивіться у шоу "Караоке на колесах" (відео):

 

Теги: LifeStyle Надя Дорофеєва Музика
Джерело: 24 Канал
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