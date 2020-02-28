10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною

На превеликий жаль без тями закоханих пар, зазвичай більша половина їхнього вечора проходить не за переглядом фільму, а за його вибором. Погодьтеся, коли смаки хлопців і дівчат на фільми збігаються – це чи не найбільший успіх у стосунках, адже любити однакові фільми дорівнює менше тем для суперечок.

Втім, серед усіх закоханих відсоток таких пар не такий високий, як хотілося б. Інколи комусь доводиться поступатися на користь вибору партнера (читати: дрімати під час перегляду фільму) або ж не ходити в кіно взагалі. Тому редакція LifeStyle 24 вирішила розвіяти міф, що дівчатам – мелодрами, а чоловікам – бойовики.

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Пропонуємо вам переглянути список з 10 фільмів, які можна подивитися парою. Вам тут точно сподобається. І, щоб потім не казали, що ми не попереджали.

10 фільмів для вечірнього перегляду з дівчиною

"Паразити" (Parasite) (2019)

Ця закручена оскароносна драма точно не залишить нікого байдужим! Якщо ви хочете, аби ваш вечір пролетів, як блискавка – рекомендуємо до перегляду.

Жанр: драма, комедія

Режисер: Пон Чжун Хо

Рейтинг IMDb: 8,6

Сюжет: Хлопця на ім'я Кі Ву спіткала не найкраща доля. Він народився та виріс у бідній родині, стабільний заробіток якій приносив лише збір картонник коробок для піци. Якось його друг розказує йому про вакансію, яка з'явилася у будинку його знайомих. Заможна сім'я шукає репетитора для найстаршої доньки. За Кі Ву залишається лише підробити документи і вдати з себе професіонала у цій галузі. Йому успішно вдається "прокрутити" цю справу і втертися в довіру багатіїв. Однак зупинятися на досягнутому юний Кі Ву не збирається.

Паразити: трейлер українською онлайн

"Аутсайдери" (Ford v. Ferrari) (2019)

Цей фільм знято на реальних подіях, а це вже свідчить про те, що він заслуговує на вашу увагу. Картина покаже, що таке наполегливість, мотивація, справжня підтримка сім'ї і шлях до нелегкої перемоги.

Жанр: екшн, біографія, драма

Режисер: Джеймс Менголд

Рейтинг IMDb: 8,2

Сюжет: Події розгортаються у 1966 році. Керівнику Ford Motor Company Генрі Форду ІІ набридло бути найкращим, але після Феррарі. Тому бізнесмен ставить чітку мету перед своїми колегами та працівниками заводу – розробити принципово новий автомобіль, який зможе випередити запеклого суперника на перегонах Ле-Мана. До слова, Феррарі перемагав там шість разів поспіль. Тому втілити цю ідею в життя за максимально короткий термін для автогонщика Кена Майлза здається нереальним завданням. Однак його мудрий друг та інженер Керролл Шелбі переконує його взятися за цю справу. Разом їм доведеться пройти гіркий період задля солодкої перемоги на 24-годинних перегонах Ле-Мана, які є метою всього їхнього життя.

Аутсайдери: трейлер українською онлайн

"Аквамен" (Aquaman) (2018)

До вашої уваги супергеройський фільм, знятий за мотивами коміксів DC, який просто підірвав світовий прокат.

Жанр: екшн, фантастика, пригоди, фентезі

Режисер: Джеймс Ван

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет: Артур – син звичайного чоловіка та цариці підводного світу. Ще з дитинства він помічав, що несхожий на інших людей і відчував, що наділений особливим даром. Як виявилося, він успадкував від матері фантастичну силу, з якою, подорослішавши, збирається воювати за Атлантиду. Артур взяв прізвисько Аквамен і наважився кинути виклик своєму братові, Ормові. На глибинах океану на нього чекає головна битва, завдяки якій він повинен з'єднати два світи.

Аквамен: трейлер українською онлайн

"8 подруг Оушена" (Ocean's Eight) (2018)

Якщо фільм "Одинадцять друзів Оушена" залишив у вас приємний післясмак, пропонуємо переглянути його продовження. Дівчата зададуть жару не гірше, ніж чоловіки.

Жанр: комедія, кримінальний, бойовик

Режисер: Гері Росс

Рейтинг IMDb: 6,2

Сюжет: Деббі Оушен – така ж завзята, як її брат Денні. Визволившись з в'язниці, смілива дівчина збирає свою команду, з якою планує здійснити феєричний злочин. Її мета – викрасти найдорожче намисто у світі з шиї самої Дафни Крюгер. За справу беруться професіонали своєї справи, які є найкращими подругами Деббі.

8 подруг Оушена: трейлер українською онлайн

"Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" (Tomb Raider) (2018)

Ні, це не фільм з Анджеліною Джолі. Але, повірте, його сюжет не залишить вас байдужим! Про життя юної Лари Крофт – у цій картині.

Жанр: пригодницький бойовик

Режисер: Роар Утхауг

Рейтинг IMDb: 6,3

Сюжет: Лара Крофт – донька авантюриста, який зник, коли та досягла підліткового віку. Вона марнує своє життя, не маючи конкретної мети. Її робота – кур'єрська доставка, заробітної плати за яку вистачає на оренду плату за житло та курси в коледжі. Однак Лару не покидає думка, що батько не міг покинути її просто так, без будь-якої турботи про її майбутнє. Вона намагається пригадати усе, що могло б стосуватися її тата. У пам'яті дівчини спливає його фраза: "Не можна стояти на одному місці і потрібно завжди рухатися вперед, навіть якщо мене не буде поруч". Після згаданого Лара вирішує розкрити таємницю несподіваного зникнення батька.

Розкрадачка гробниць: Лара Крофт: трейлер українською онлайн

"Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody) (2018)

Якщо ви народилися у 70-х-80х – ви точно фанатіли від Queen у часи їхнього розквіту, якщо ні – пропонуємо переглянути чудову екранізацію про їхній шлях до успіху. Навіть, якщо ви не фанатіли від цього гурту, після перегляду "Богемної рапсодії" усі їхні композиції будуть на повторі у ваших навушниках не один місяць. Обіцяємо.

Жанр: біографія, драма, музичний

Режисер: Браян Сінгер

Рейтинг IMDb: 8,0

Сюжет: Події розгортаються навколо юного Фредді Мерк'юрі, який знаходить "своїх" людей і створює з ними гурт Queen, який сьогодні вважається культовим. Глядачі зможуть побачити неймовірну схожість акторів до реальних учасників групи, фантастичну акторську гру і лінійний сюжет, завдяки якому ви побачите, як гурт Queen йшов до успіху. "Богемна рапсодія" – це про команду, яка кинула виклик суспільству і створила музику, яка стала відомою та улюбленою в усьому світі.

Богемна рапсодія: трейлер українською онлайн

"Чому він?" (Why Him?) (2016)

Ви точно від душі посмієтеся з типових ситуацій з розділу "батьки-діти" у фільмі "Чому він?".

Режисер: Джон Гамбург

Рейтинг IMDb: 6,2

Сюжет: Стефані – донька строгих та дещо консервативних батьків, які протягом усього життя не дозволяли їй дізнаватися ті речі, які не належали їй за віком. Тому, коли їхня маленька дівчинка виросла і переїхала жити до свого коханого, як справжні батьки, Нед Флемінг і його дружина Барб, були дещо насторожені. А приїхавши зі своїм молодшим сином в гості до доньки та її обранця, батько остаточно переконався, що Лаїрд Мехью – багатий та знаменитий зять – не та кандидатура, яку він хотів бачити біля своєї доньки. Між двома улюбленими чоловіками Стефані починається холодна війна. Дівчина намагатиметься переконати батька, що щаслива, і загладити між ними цей конфлікт. Однак чи вдасться їй це…

Чому він?: трейлер українською онлайн

"Погані матусі" (Bad Moms) (2016)

Чудова комедія про втомлену сім'янинку, яка хоче довести усім жінка на планеті, що краще не бути ідеальною, але бути наповненою і щасливою.

Жанр: комедія

Режисер: Джон Лукас, Скотт Мур

Рейтинг IMDb: 6,2

Сюжет: Еммі – щаслива дружина та любляча матір двох дітей, яка насолоджується насиченим життям зі своєю сім'єю. Однак вже згодом її впорядковане життя піде шкереберть через дочку та сина, які, в силу свого віку, починають проявляти характери. Проте найбільше проблем Еммі забезпечить саме її чоловік. З часом заклопотана жінка розуміє, що залежна від турботи за родиною, від думки громадськості, а також від нав'язливого судження, що вона повинна бути ідеальною мамою та дружиною. Якось нерви Еммі здають і під час зборів у школі вона заявляє, що таке життя їй набридло. Вона запевняє, що кожна жінка заслуговує на відпочинок та життя поза сім'єю, а не лише в її епіцентрі. Після промови у неї з'являється двоє однодумців і один ворог – голова шкільної ради. Трьом новоспеченим подружкам доведеться взяти участь у багатьох пригодах, які вкотре перевернуть їхні погляди на життя.

Погані матусі: трейлер українською онлайн

"Пробудження" (Passengers) (2016)

З огляду на швидкісний розвиток технологій, цілком можливо, що незабаром людство зможе так, як у фільмі "Пробудження". А поки пропонуємо переглянути захопливу історію, від якої буде складно відвести погляд.

Жанр: науково-фантастичний, пригоди

Режисер: Мортен Тильдум

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет: Події розгортаються на просторах безкрайнього космосу на космічному кораблі "Авалон". На борту судна близько п'яти тисяч людей, які наважилися покинути Землю і повірити в те, що зможуть створити нове життя на іншій, далекій планеті. За планом, усі пасажири "Авалона" сплять глибоким сном, який повинен тривати понад 120 років. Адже саме стільки часу космічне судно буде в дорозі. Однак через несподівані перешкоди на його шляху двоє людей виходять з режиму "сон" на 90 років раніше. Джим та Аврора не зможуть знову заснути, а перспектива провести залишок часу лише вдвох неабияк зближує молодих людей. Втім, на такій романтичній ноті відбувається серйозна аварія, наслідки якої можуть знищити "Авалон". Життя п'яти тисяч людей опиняється у руках Джима та Аврори.

Пробудження: трейлер українською онлайн

"Едді "Орел" (Eddie the Eagle) (2015)

Цей фільм змотивує вас до дій, про які, можливо, ви давно думаєте, однак ніяк не наважуєтеся! Усе можливо, якщо захотіти – це про "Едді "Орел".

Жанр: біографія, драма, спорт, комедія

Режисер: Декстер Флетчер

Рейтинг IMDb: 7,4

Сюжет: Події розгортаються навколо трамплініста Едді Едвардса, якого вважали найбільшим невдахою в історії британського спорту. Однак Едді з дитинства обожнював зиму та сніг, тому обрав для себе лижний трамплін і мріяв стати учасником Олімпійських ігор. Хлопець самотужки намагався відточити свою майстерність, наполегливо вибираючись на гори і спускаючись з новими силами. Однак в який момент він зрозумів, що без професіонала йому не обійтися. Допомогти Едді погодився колишній ветеран стрибків. Він розповів йому чимало секретів, до усвідомлення яких прийшов сам. З його допомогою Едді таки вдалося потрапити на Олімпійські ігри. Проте, чи вдасться наполегливому хлопцю взяти призове місце і повернутися з перемогою – дивіться у фільмі "Едді "Орел".

Едді Орел: трейлер українською онлайн