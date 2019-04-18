Єлизавета ІІ засвітила стильний весняний образ: яскраві фото

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Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

Королева Єлизавета ІІ відома на весь світ не лише через свій статус, але й завдяки яскраво-вираженому стилю вбрань. Монарх Великобританії часто вибирає монохромні "луки", чим подає приклад молодшому поколінню. Так, напередодні Її Величність продемонструвала новий образ.

Днями Єлизавета ІІ з'явилася на кінних перегонах в темно-зеленому total look, а пізніше засвітила бірюзове вбрання на прийомі, присвяченому 100-річчю Національної ради волонтерських організацій. 

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Сьогодні, 18 квітня, Її Величність відвідала традиційну службу у Віндзорі з нагоди відзначення Великого (Чистого) четверга, адже католицький світ святкує Великдень вже в неділю, 21 квітня.

Для появи на церковній відправі Єлизавета ІІ обрала яскраво-жовтий монохромний образ, який, як завжди, довершила незмінним аксесуаром – стильним капелюшком. На лівому плечі королеви Великобританії красувалася масивна брошка, яка красиво виблискувала під яскравим сонцем, а в руках у неї був невеликий букет з різнокольорових квітів. Варто відзначити, що навіть в помітно теплий і погожий день руки Єлизавети ІІ були заховані під чорними рукавичками. А на шиї Її Величності було її улюблене намисто з перлин.

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / Getty Images

Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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