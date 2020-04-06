Єва Лонгорія замилувала мережу кумедними фото сина
Американська акторка і модель, зіркова матуся Єва Лонгорія поділилася з шанувальниками кумедними світлинами, на яких позує її однорічний син Сантьяго.
Знаменитість полюбляє поширювати фотографії синочка і, перебуваючи на карантині, продовжує це робити. 45-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" ніколи не приховувала Сантьяго від сторонніх очей, тому за ним можна спостерігати ледь не з перших днів життя. Чергова порція милих кадрів з'явилася на особистій сторінці Єви в інстаграмі.
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Лонгорія із сім'єю дотримується карантину та перебуває на ізоляції, тому її малюк позує вдома. Сантьяго зображений на дивані серед своїх іграшок. Компанію хлопчику складає домашній улюбленець – французький бульдог. Син акторки одягнений в кумедний костюм із смугастим принтом синьо-зеленого кольору. На світлинах видно його неймовірно красиву усмішку.
"Щасливий малюк цього ранку", – написала в публікації Єва.
Для перегляду фотографій гортайте ліворуч.
Пропонуємо переглянути добірку милих світлин маленького сина Єви Лонгорії.
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