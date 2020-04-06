24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Єва Лонгорія замилувала мережу кумедними фото сина

- Читать новость на русском
Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Американська акторка і модель, зіркова матуся Єва Лонгорія поділилася з шанувальниками кумедними світлинами, на яких позує її однорічний син Сантьяго.

Знаменитість полюбляє поширювати фотографії синочка і, перебуваючи на карантині, продовжує це робити. 45-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" ніколи не приховувала Сантьяго від сторонніх очей, тому за ним можна спостерігати ледь не з перших днів життя. Чергова порція милих кадрів з'явилася на особистій сторінці Єви в інстаграмі. 

Читайте також: Єва Лонгорія показала, як на карантині займається йогою та робить стійку на голові: відео

Лонгорія із сім'єю дотримується карантину та перебуває на ізоляції, тому її малюк позує вдома. Сантьяго зображений на дивані серед своїх іграшок. Компанію хлопчику складає домашній улюбленець – французький бульдог. Син акторки одягнений в кумедний костюм із смугастим принтом синьо-зеленого кольору. На світлинах видно його неймовірно красиву усмішку. 

"Щасливий малюк цього ранку", – написала в публікації Єва. 

Для перегляду фотографій гортайте ліворуч.

Пропонуємо переглянути добірку милих світлин маленького сина Єви Лонгорії.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Єва Лонгорія Зіркові батьки Зіркові діти LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 160832
сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 219667
сьогодні , 12:05 Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети
Традиції 36199
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 113841
сьогодні , 13:48 В Україні знизилася кількість нових випадків COVID-19
Новини України 23329
сьогодні , 10:47 Принц Гаррі не отримає американське громадянство: у чому причина
Новини шоу-бізнесу 4071
сьогодні , 14:14 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 91777
сьогодні , 09:31 Під Москвою розбився блогер і порноактор з України Павло Петель: деталі та фото
Новини шоу-бізнесу 11671
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова
5 квітня 20:21 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
Уляна Журба
5 квітня 10:40 "Найкрасивіша дівчинка" святкує 19-річчя: якою сьогодні є французька модель Тілан Блондо
Юлія Девда
4 квітня 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук