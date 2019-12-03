Євген Кот пояснив, чому не став партнером Анни Різатдінової

Популярний проєкт "Танці з зірками 2019" завершився ще 24 листопада, однак його і досі обговорюють у мережі. Зокрема, переможець шоу Євген Кот відверто розповів, чому не став партнером фіналістки Анни Різатдінової.

Про це він відверто зізнався в інтерв'ю програми "Слава+", яка виходить на ютуб-каналі. За словами Євгена Кота, йому пропонували організатори шоу вийти на паркет з олімпійською чемпіонкою Анною Різатдіновою. Однак танцівник відмовився та обрав маловідому акторку Ксенію Мішину.

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Як переконує Євген Кот, у нього є своє бачення на партнерство та пару, за яку глядачі віддадуть голоси. Тому він не вірив, що спортсменку Анну Різатдінову буде активно підтримувати публіка, а вона зможе показати не тільки чудову техніку, але й емоції в постановках. Відтак те, що олімпійська чемпіонка потрапила до фіналу, вразило Євгена Кота.

Взагалі для мене дивно, що вона дійшла до фіналу. Не дивлячись на танці, тому що це, в принципі, шоу не про танці, а про людей. Вона молодець... Згадаймо минулий рік, Аніта Луценко... Все було круто, добре ж танцювала, чому пішла? Спорт заважає відкрити те, що у тебе всередині і видати це... Мені здається, щоб спілкуватися з глядачем важливіше серце, ніж просто задерти ногу,

– розповів Євген Кот.

Водночас танцівник не приховує, що йому було б цікаво вийти на паркет з Анною Різатдіновою. Євген Кот хотів це зробити в одному з ефірів, коли відбувалась зміна партнерів. Однак, за результатами жеребкування, він станцював з Людмилою Барбір.

Окрім цього, Євген Кот заявив, що хоче продовжувати співпрацю з розважальним проєктом "Танці з зірками". Однак у новому сезоні він мріє зайняти місце не учасника, а судді.

"Моє завдання з боку медійності розвиватися, не просто бути танцівником знову, тому що це набридає... Хочеться щось інше зробити, хочеться посидіти в журі", – додав він.

Більше про участь у шоу, партнерку Ксенію Мішину та шлюб – дивіться в інтерв'ю Євгена Кота у програмі "Слава+":