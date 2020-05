Їхня дружба переросла у роман, – друг Меган Фокс розкрив деталі її нових стосунків

Американська акторка Меган Фокс стала, мабуть, найбільш обговорюваною зіркою місяця. Вона вирішила покинути свого чоловіка Браяна Остіна Гріна та закрутила роман з молодшим за неї репером Колсоном Бейкером. Наразі у пресі з'явились нові деталі цих стосунків.

Як розповів інсайдер US Weekly, на першому етапі стосунків Меган Фокс та Колсон Бейкер були просто друзями. Вони зустрілись на знімальному майданчику кінострічки Midnight in the Switchgrass, яка готується до виходу в прокат. Однак зовсім швидко дружба переросла у роман.

Офіційно: Меган Фокс розлучилася з Браяном Остіном після 10 років шлюбу

"Вони починали спілкуватися як друзі, проте весь цей час між ними росла взаємна симпатія. Меган вважає, що Колсон дійсно хороший хлопець, тому нещодавно їхня дружба переросла в роман", – розповів інсайдер.

Наразі акторка проводить все більше часу з бойфрендом. Їхні графіки роботи співпадають, тому Меган та Колсон стрімко розвивають стосунки. Закохані не приховують роман та виходять на каву разом. Зокрема, днями папараці сфотографували, як Меган Фокс та Колсон Бейкер їхали додому після побачення.

Megan Fox Hanging Out with Machine Gun Kelly Amid Marriage Trouble Rumors https://t.co/RfKr1dRmlz — TMZ (@TMZ) May 17, 2020

Розлучення Меган Фокс та Браяна Остіна Гріна: що про це відомо

Перші розмови про розлучення Меган Фокс та Браяна Остіна Гріна з'явились після заяви акторки у 2016 році. Тоді зірка вирішила не приховувати, що її шлюб дав тріщину, тому вона не може знайти спільну мову з чоловіком. Проте третя вагітність повпливала на рішення Меган Фокс: голлівудська красуня таки дала останній шанс цим стосункам.

Однак вже через 4 роки у ЗМІ дізнались про чергові проблеми у зірковій сім'ї. Виявилось, що Меган Фокс та Браян Остін Грін живуть у різних будинках: акторка переїхала з дітьми у Малібу, а її чоловік залишився в Лос-Анджелесі. Обидвоє акторів більше не носять обручки, що свідчить про те, що вони рішуче налаштовані на розлучення.

Наразі Меган Фокс офіційно розлучилась та закрутила роман з 30-річним репером Колсоном Бейкером. Ці чутки вже встиг прокоментувати Браян Остін Грін, який зазначив. що ніколи не бачився з новим обранцем дружини, однак обговорював з нею ці новини.

"Я ніколи особисто з ним не зустрічався, але ми з Меган говорили про нього. Зараз вони дружать. Судячи з того, що сказала Меган, він дійсно щирий і хороший хлопець. Я не хочу, щоб люди думали, що вони з Меган погані, а я жертва, тому що все зовсім не так, як пишуть в пресі", – заявив Браян Остін Грін.