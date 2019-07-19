З худорлявого парубка в рятувальника Малібу: як харчується та тренується Зак Ефрон

Зараз Зак Ефрон може кинути виклик навіть Двейнові Скелі Джонсону, який є чи не головним силачем Голлівуду. А ще кілька років тому Зак Ефрон був звичайним худорлявим хлопцем. Улюбленцем дівчат і популярним актором з пристойним списком ролей.

Важко повірити, але між Заком Ефроном 2015 року і ним же у 2016 році різниця лише у п’ять кілограмів.

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Очевидно, що усі вони пішли у м'язи. Фокус у тому, що він "підсушився", тобто зменшив відсоток підшкірного жиру. Усе заради того, аби не соромитися показати себе на пляжі.



Перевтілення Зака Ефрону

Таке от перевтілення з привабливого юнака у мускулистого атлета – це підготовка до ролі у фільмі "Рятувальники Малібу". Саме у цій стрічці Зак знімався разом із Дуейном Джонсоном. Щоб не виглядати маленьким камінцем на фоні величезної Скелі, Ефрон напрочуд старанно працював над собою упродовж майже цілого року.



Зак Ефрон і Дуейн Джонсон

Мова не лише про тренування, але й у першу чергу про раціон. Нагадаємо, актор має худорляву статуру тіла. Збільшивши навантаження, Зак почав сідати за стіл п’ять-шість разів на день. Щоб не приїдалося, Ефрон зробив своє меню дуже різноманітним.

Тут і багато м'яса: курятина, індичка та зрідка навіть свинина. Звісно, яєчний білок, а ще жирний лосось.

Вуглеводи актор брав з бурого рису, вівса або кіноа. Та звичайних яблук і груш.

Чим корисні груші

Груші популярні і в Україні, що не дивно, адже вони смачні та корисні, бо мають багато калію, який сприяє здоров'ю серця і судин. Груша навіть омолоджує, адже у ній є антиоксиданти рутин і кверцетин. Деякі науковці переконують, що цей фрукт знижує ризик захворіти на інсульт і діабет.

Та все ж головний аргумент на користь груші – це клітковина. Один плід може дати організмові майже п'яту частину денної норми. Клітковина це чи не головний ключ до здоров'я нашої травної системи. Хоч груші дуже солодкі, в середньому тут навіть менше цукру, ніж скажімо, в яблуках.



Корисні властивості груш

Солодшими же вони здаються тому, що є менш кислими за своїх родичів. У них менше фруктових кислот, щоправда, і вітаміну С теж. Та й зрештою цукор, який ми отримуємо з фруктів, не такий страшний, як той, що беремо, наприклад, з печива чи цукерків. У плодах він зв'язаних з тією ж таки клітковиною. Вона сповільнює процес засвоєння і дає людині більше часу використати отриманий запас енергії.

Єдине, людям з хворобами шлунково-кишкового тракту краще не їсти спілі плоди, а краще приготувати фрукт. Тим паче, приємний і ненав'язливий смак дозволяє груші прикрасити величезну кількість страв. Деякі з них навіть стали справжньою класикою кулінарії. Хто не чув про грушу у вині?!



Груша у вині

Для ролі у "Рятувальниках Малібу" Ефрон брав уроки плавання на відкритій воді, а такаж катався на велосипеді. Це і було його кардіо навантаженням.

Зрозуміло, що і в тренажерному залі актор працював по чотири-п’ять разів на тиждень. Зак витрачав шалену кількість енергії. Тож просто мусив постійно поповнювати її запаси. Як перекус використовував горіхи.



Щоб перекусити, Зак Ефрон їв горіхи

А ще багато споживав різних овочів, зокрема буряк. Чимало науковців проводили досліди, які доводять, що звичайнісінький буряк покращує витривалість людини. Тому Зак міг тренуватися довше і виснажливіше. Вважають, що все завдяки нітратам, які є у цій рослині. В організмі вони перетворюються на оксид азоту. Він бере участь у метаболізмі, покращує кровообіг та знижує тиск, а ще допомагає м'язам працювати інтенсивніше. Тож у раціоні людей, які активно та багато рухаються буряк не завадить.

Тренування Зака Ефрона:

На щастя, корисні нітрати буряка напрочуд живучі хімічні речовини. Їх не знищиш високою температурою. Тому навіть у борщі буряк збереже свою користь. Як і в іншій відомій для українців страві – салаті "Вінегрет".

Ще ця багряна рослина навіть у вареній формі багата на пектин. Це ще одна корисна для організму людини речовина. Буряк настільки крутий продукт, що ховає важливі для організму мікроелементи навіть у листках. Люди зазвичай їх викидають, а дарма, там чимало вітаміну С.



Листя буряка

Тим паче, салат з листя буряка здатен додати вашому меню барвів. Потрібно лише підварити листки 10-15 хвилин. Додати сіль, перець, оливкову олію та лимонний сік. Та перемішати. Буде смачно і дуже корисно. Усім, крім людей з низьким кров'яним тиском. Буряк може ще більше його знизити. Також уважними слід бути тим, кого турбує каміння у нирках. Усім іншим наполегливо рекомендуємо вписати цю рослину до власного раціону, як зробив це Зак Ефрон.



Салат з буряка

Актор, який перетворився з худорлявого парубка у справжнього рятівника Малібу, зміг вразити навіть головного силача Голлівуду Двейна Скелю Джонсона.