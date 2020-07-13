Американська акторка Ная Рівера зникла безвісти 8 липня під час відпочинку на катері. Правоохоронці визнали її мертвою, проте продовжують рятувально-пошукову операцію. Сьогодні, 13 липня, їм вдалося знайти тіло в озері штату Каліфорнія, де сталася трагедія.

Як інформує видання Just Jared, рятувальники відновили пошуки Наї Рівери в понеділок, 13 липня, й вранці знайшли тіло в озері Піру, що в штаті Каліфорнія. Наразі не вдалося встановити особу, проте деталі оголосять пізніше під час пресконференції.

До теми Акторка серіалу "Хор" Ная Рівера загадково зникла під час відпочинку на катері

Під час пошуків працювали водолази, вертольоти і підводні апарати, обладнані камерами. Рятувальники запевняли, що застосовують всі можливі ресурси, й, схоже, виснажливі пошуки не були марними.

Що відомо про смерть Наї Рівери?

Зірка серіалу "Хор" 8 липня орендувала катер для відпочинку з 4-річним сином Джозі на озері Піру. Проте вже за три години хлопчика знайшли у судні самого. Він пояснив, що разом з мамою вони покинули катер для того, щоб покупатися, проте вона зникла під водою. Малюк врятувався лише завдяки жилету.

Правоохоронці та рятувальники почали пошуки одразу після трагедії, обстежуючи не лише дно, а й берег. Проте вже за два дні, 10 липня, визнали Наю Ріверу мертвою. Шериф округу Вентура перекваліфікував справу як нещасний випадок та заявив, що зірка втопилась під час плавання.