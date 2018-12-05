"Захар Беркут": в мережі з’явився перший тизер історичного фільму

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Захар Беркут 2019: перший трейлер фільму Захар Беркут - онлайн
Кадри зі зйомок фільму "Захар Беркут" / Facebook / @Захар Беркут

Український історичний екшен "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва представив свій перший відеотизер до фільму. У ньому можна побачити дивовижні карпатські краєвиди та масові бої.

Перший тизер з’явився на Facebook-сторінці стрічки "Захар Беркут" 5 листопада.

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Дивіться тизер фільму "Захар Беркут" онлайн:

 

Фільм відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва було знято компанією Kinorob за підтримки Держкіно, а також за участю фахівців з Голлівуду. Разом з українським режисером кримськотатарського походження над стрічкою працювали такі голлівудські митці, як Джон Вінн, Джефф Райс, Раджа Коллінз та інші. Раніше західні представники кіно заявляли, що допомагатимуть просувати українську стрічку на північноамериканському ринку. Ахтем Сеітаблаєв раніше також наголошував, що співпраця з американськими партнерами – це шанс розповісти світові цю героїчну історію, показати далеко за межами країни красу Карпат, давні традиції, познайомити з культурою, побутом, українською музикою.

Фільм Захар Беркут
Кадри зі зйомок фільму "Захар Беркут" / Facebook / @Захар Беркут

За сюжетом екранізації однойменної історичної повісті "Захар Беркут" Івана Франка у фільмі покажуть боротьбу маленької української громади з монголькою ордою на чолі з ханом Бурундою. Команда відважних українських селянів на чолі з братами Беркутами розробляє план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога та назавжди його витіснити з Карпатських гір.

Фільм було знято англійською мовою, але для українського прокату всю стрічку буде продубльовано українською. В головних ролях знялись як актори з України, так із зарубіжжя. Прем’єра стрічки запланована на 10 жовтня 2019 року.

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини культури Історія
Джерело: 24 канал
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