Заради дітей: Слава та Едгар Камінський постали разом на дитячому святі

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Слава Камінська з ексчоловіком Едгаром / Instagram / @edgar_kaminskyi

Експодружжя, яке розірвало стосунки на початку липня цього року, вирішило забути особисті протиріччя, аби подарувати справжнє свято для своїх дітей. Вчора, 14 грудня, вони з'явилися разом на дні народженні п'ятирічного Леонарда та чотирирічної Лаури. Схоже, парі вдалося уникнути конфліктів після розлучення.

Лише в листопаді екскохані вирішили одне за одним оприлюднити істинні причини свого розставання. У кожного із зірок були власні погляди на, чому їхнє сімейне життя зазнало краху після п'яти років офіційного шлюбу. Слава назвала причиною втручання батьків в особисте життя пари, Едгар натомість посилався на ревнощі дружини та часті сварки. 

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Незважаючи на те, що чутки про розставання зіркового подружжя досі ширяться у пресі, вони вирішили знову стати одним цілим задля свята спільних дітей.

12 грудня Слава Камінська поділилася в мережі зворушливим дописом з нагоди дня народження свого сина Лео. Чуттєві привітання співачка доповнила архівними кадрами хлопчика, аби показати як він змінився та підріс. 

Мій маленький дорослий, мій геній, моя любов, тобі вже 5 років! Я прекрасно пам'ятаю день нашої з тобою зустрічі. Ти неймовірний дитина. Я вдячна тобі за те, що колись вибрав саме нас з татом своїми батьками,
– замилувала Слава Камінська. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Аби організувати незабутню вечірку, зіркова матуся вирішила об'єднати два дні народження, адже її дочці Лаурі виповнилося чотири роки напередодні, 6 грудня. На свято були запрошені знаменитості українського шоу-бізнесу, хресні батьки та близьке оточення експодружжя.

Проте найбільшим подарунком для дітей, які після розлучення пари залишилися жити з мамою, стала поява Слави та Едгара поряд у доброму гуморі. Заради сина та доньки вони забули про образи й радісно позували для спільного фото та спілкувалися на святі, що неодноразово продемонстрували в інстаграм-сторіс. 

камінська та едгар
Слава Камінська з ексчоловіком Едгаром / Screenshot / Instagram / @edgar_kaminskyi

Відомий пластичний хірург презентував святковий торт для донечки і бавився з дітьми впродовж всього вечора. Для Лео та Лаури організували насичену розважальну програму – фокуси, шоу мильних бульбашок та дискотеку з конфеті. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Зіркові діти Слава Камінська
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