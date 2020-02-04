Зендеї та Джейкобу Елорді приписують роман: фото пари під час прогулянки Нью-Йорком

Сьогодні, 4 лютого, знаменитих акторів помітили папараці під час спільного виходу в Нью-Йорку. Зендея та Джейкоб Елорді весело проводили час на шопінгу. Проте ця прогулянка більше нагадує романтичне побачення, ніж дружню зустріч.

Чутки про ймовірний роман колег по знімальному майданчику американського драматичного серіалу "Ейфорія" не дають спокою шанувальникам у всьому світі ще з літа минулого року. 23-річна американська актриса Зендея та 22-річний австралійський актор Джейкоб Елорді неодноразово поставали разом публічно, проте всі припущення про їхні стосунки актори спростовують.

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У нещодавному інтерв'ю Джейкоб Елорді запевнив прихильників, що між ними з Зендеєю лише теплі дружні відносини, а дівчину він сприйммає швидше як сестру, аніж свою обраницю. Проте остання зустріч знаменитостей, схоже, розставила все на свої місця. Папараці вдалося зафільмувати акторів під час прогулянки вулицями Нью-Йорка.

Для спільного виходу вони обрали зручний буденний одяг. Зендея одягнула чорну атласну сорочку і штани, накинувши довге пальто пісочного кольору. Джейкоб постав у темному худі з принтом, чорних штанах та білих кросівках. Для того, аби зменшити увагу перехожих до своєї персони, актор прихопив кепку та темні окуляри.



Зендея та Джейкоб Елорді на прогулянці в Нью-Йорку / Twitter / @dayasdove

Проте цього разу зовсім не одяг привернув посилену увагу громадськості до знаменитостей. Захват викликала атмосфера прогулянки. Зендея та Джейкоб придбали речі у кількох магазинах, разом пообідали та зробили десятки кумедних кадрів. Судячи з усього, дружба тривала недовго.



Зендея та Джейкоб Елорді на прогулянці в Нью-Йорку / Twitter / @dayasdove



Зендея та Джейкоб Елорді на прогулянці в Нью-Йорку / Twitter / @langfordtiffins