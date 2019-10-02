Жінки сім'ї Кардашян-Дженнер знялися для спільної обкладинки глянцю: ефектне фото

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Жінки сімейства Кардашян
Жінки сімейства Кардашян / Instagram / @krisjenner

Зібрати всіх світських левиць із сімейства Кардашян-Дженнер – нелегка задача, але французькому редактору відділу моди Карін Роітфельд це вдалося. Вона запросила Кім, Хлої і Кортні Кардашян, Кайлі та Кендалл Дженнер, а також їхню маму Кріс Дженнер для спільної обладинки глянцю CR Fashion Book.

Перше фото знаменитих американських дів з'явилося на сторінці журналу в інстаграмі, а сольні світлини героїв свіжого номера вони публікували на своїх акаунтах.

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Для випуску свіжого номера була обрана тема суспільного телебачення, а також приватного життя. Тому, за словами Карін Роітфельд, члени сім’ї Кадрашян-Дженнер відмінно підійшли на ролі головних героїв глянцю. Адже частково вони також є частиною ТБ, оскільки знімаються у власному реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".

Вже понад десять років вони розповідають всьому світу про своє приватне життя. В одній редакції їх рідко побачиш разом, тому нам неабияк пощастило,
– зазначила редакторка відділу моди про новий випуск.

Незважаючи на насичений графік, кожній представниці прекрасної статі вдалося знайти час для спільної зйомки. Однак розповісти про їхню велику сім'ю сестри все-таки довірили їхній мамі, 64-річній Кріс Дженнер.

Я завжди на висоті, коли потрібна комусь. Відчуття, що ти потрібен, надає сил. Хочу, щоб мої діти мали потребу в мені, тому що так у мене з'являються цілі. Я капітан цього корабля. Мій обов'язок – переконуватися, що все в порядку,
– зазначила Кріс Дженнер в інтерв'ю під час зйомки.

Американські світські левиці позували перед кмерою у звичному, екстравагантному, стилі. Кендалл і Кріс Дженнер, а також Кім і Кортні Кардашян обрали для себе чорні вбрання, а от Кайлі та Кортні віддала перевагу ангельському, білому кольору. І, якщо 63-річна Кріс Дженнер віддала перевагу елегантній сукні, то її доньки приміряли сексуальні боді та пікантні декольте.

Сімейство Кардашян-Дженнер
Сімейство Кардашян-Дженнер для спільної обкладинки / Instagram / @kyliejenner

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

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Теги: LifeStyle Кендалл Дженнер Кім Кардашян Кайлі Дженнер Хлої Кардашян Кортні Кардашян Зіркові мами
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