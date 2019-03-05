Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер представила перший кліп з колегами по знімальному майданчику

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Анна Трінчер
Анна Трінчер / Instagram / @eurovision.ua

Улюблена українська акторка мільйонів Анна Трінчер підкорює не лише своїми здібностями на знімальному майданчику. Дівчина має чарівний голос, оскільки професійно займається вокалом. Напередодні зірка серіалу "Школа" представила новий кліп, для зйомок в якому запросила інших акторів із кінострічки.

Українські глядачі нарешті дочекалися продовження другого сезону серіалу "Школа", прем'єра якого відбулася напередодні, 4 березня. Символічно в день виходу першої серії головна героїня кінострічки Анна Трінчер представила свій новий кліп, який зняла разом з іншими акторами серіалу.

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Дівчина опублікувала відео на своєму YouTube-каналі. За добу його переглянули понад 200 тисяч користувачів. Композиція, яку суперфіналістка шоу "Голос країни. Діти" презентувала напередодні, також тісно пов'язана зі школою. Оскільки в 2018 році Анна Трінчер закінчила 11 клас, вона записала пісню під назвою "Школа".

Дивитися кліп Анни Трінчер на пісню "Школа": відео

 

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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