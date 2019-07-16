Зіркова гостя Одеського фестивалю зізналась, що її 3 роки не кличуть в кіно через секс-скандал

Знаменита американська актриса Роуз МакГоуен стала запрошеною гостею 10-го Одеського кінофестивалю. Там вона мала змогу поспілкуватись з журналістами та зізналась, що вже близько трьох років не отримує пропозицій в сфері кіно.

Про це зірка серіалу "Усі жінки – відьми" розповіла в інтерв’ю для ТСН. Актриса поділилась, що після всієї правди, яку вона розповіла в час секс-скандалу з Гарві Вайнштейном (про згвалтування і домагання), їй перестали приходити запрошення для нових ролей.

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Я лякаю людей. І це дурість. Я усвідомлюю, що мене більше не запросять на роль – через мою позицію. Але для мене все одно важливо говорити правду,

– поділилась 45-річна Роуз.

Втім, за словами знаменитості, вона почала отримувати задоволення від життя, і якщо хтось думає, що вона втратила глузд, то вона заперечує і сміливо заявляє, що лише здобула його.

"Мені вже все одно, правда. Було стільки разів, коли я відчувала себе смішно на цих червоних доріжках, коли мої ноги боліли на високих підборах, і мені не подобався вечір. А зараз я отримую задоволення від життя – замість гламуру", – додала МакГоуен.

Можливо, саме тому Роуз МакГоуен з'явилась на червоній доріжці фестивалю у лаконічній та скромній сукні салатового кольору з квітковим принтом. Її образ завершили білі черевики і оранжеві сережки-кільця.



Роуз МакГоуен на відкриті Одеського фестивалю / Фото Ольга Покровська (канал "Україна")

Хто така Роуз МакГоуен?Американська акторка та співачка, відома за роллю Пейдж Метьюс у серіалі "Усі жінки – відьми". Наприкінці 2017 року вона однією з перших розповіла про згвалтування та сексуальні домагання з боку відомого продюсера Гарві Вайнштена. Вона звинуватила продюсера в сексуальних домаганнях, шантажі і насильстві. Крім того, проти Вайнштейна виступило понад 40 жінок, серед яких зірки Голлівуду. У 2018 році Роуз МакГоуен випустила книгу "Brave" ("Смілива"), де розповіла про всі деталі її колишньої співпраці з продюсером.