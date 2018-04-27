Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями

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Зірковий бебі-бум 2018
Зірковий бебі-бум 2018 / Колаж 24 канал

2018 рік став плідним для десятків зоряних родин. Королівська сім'я у Великобританії значно поповнилася, адже сестри Міддлтон стали мамами, а Кенсінгтонський палац повідомив ще й про вагітність іншої герцогині – Меган Маркл. Голлівудські й українські родини також можуть похизуватися народженням малюків.

Хто з зірок став матусями у 2018 році

15 січня у зірки реаліті-шоу Кім Кардашян та її чоловіка репера Каньє Уеста народилася третя дитина завдяки сурогатній матері.

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Молодша сестра Кім Кайлі Дженнер народила дівчинку від 25-річного Тревіса Скотта в четвер, 1 лютого 2018 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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19 березня у знаменитої італійської моделі К'яри Ферраньї і її чоловіка репера Fedez народився хлопчик Лео, який одразу став зіркою соціальних мереж. Для подружжя це перша дитина.

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Cпівачка Джамала народила первістка 27 березня. Свого сина співачка і її чоловік Сеіт-Бекір Сулейманов назвали Еміром-Рахманом Сеїт-Бекір Ог'ли Сулеймановим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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12 квітня Хлої Кардашян народила первістка – дівчинку Тру. Пологи зірки були передчасними: ймовірно, причиною цього стала поява в ЗМІ кадрів, на яких її коханий Трістан Томпсон зраджує Хлої Кардашян з працівницею стриптиз-клубу. На відео, опублікованому в мережі, видно, що баскетболіст розважався з незнайомками та палко цілував їх.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон 23 квітня у приватній лікарні Святої Марії у місті Паддінгтон народила третю дитину від принца Вільяма – хлопчика Луї.

 

30 квітня популярна українська ведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий вдруге стали батьками. Телезірка народила дівчинку, яку назвали Поліною.

 

Супермодель та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр 7 травня об 11:53 народила хлопчика, на ім'я Харт, від Евана Шпігеля. Для моделі це друга дитина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Співачка Світлана Лобода народила доньку 24 травня в Медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі, США. Це вже друга дитина співачки, в квітні 2011 року вона народила первістка – доньку Євангеліну. Наразі немає офіційних заяв, хто є батьком другої дитини, однак ЗМІ вважають, що ним є лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Український хореограф та учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко вперше стала мамою – вона народила хлопчика Олексія 9 червня.

 

Популярний 45-річний турецький виконавець Таркан Теветоглу і його дружина Пинар Ділек стали батьками. 12 червня у пари народилася дівчинка Лія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Малюка щасливі батьки назвали Сантьяго.

 

У 2018 році український телеведучий Тімур Мірошниченко вперше став батьком. Пологи його дружини відбулись 18 червня. Новонароджену дівчинку назвали Мією.

 

Супермодель та зірка подіуму Victoria's Secret Кендіс Сванепул народила другого сина від Германна Ніколі 19 червня. Зіркова пара назвала хлопчика Арієль

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Реперка Cardi B та її чоловік, репер Offset, з яким вони згодом вирішили розлучитися, вперше стали батьками. Артистка народила дівчинку, яку назвали Калчер Карі Сефас, 10 липня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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34-річна українська гімнастка, тренер олімпійської збірної з художньої гімнастики Іріша Блохіна 18 липня стала вдруге мамою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ангел" Victoria's Secret Шанель Іман народила первістка 10 серпня. У 27 років Іман стала мамою дівчинки, яку назвала Келі Клей Шепард.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman)

 

Українська співачка Світлана Тарабарова народила первістка – хлопчика Івана у неділю, 9 вересня, вночі о 23:25.

 

Прославилася своїми пологами й 22-річна модель Слік Вудс. Під час показу Savage x Fenty відомої співачки Ріанни вагітна дівчина вийшла на подіум і тоді у неї розпочалися перейми.

 

Голлівудська кіноактриса Кейт Хадсон цього року народила третю дитину. Її донечка Ронні Роуз Хадсон Фудзікава з’явилась на світ 2 жовтня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

 

Голлівудський актор Патрік Джей Адамс, який зіграв коханого Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори", вперше став батьком. Його дружина, 32-річна зірка Троян Беллісаріо, народила дівчинку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrick Adams (@halfadams)

 

49-річний американський актор Оуен Уілсон, який відомий за ролями у фільмах "Шанхайський полудень" і "Ніч в музеї", 10 жовтня в третій раз став батьком.  Однак після народження дочки Уілсон жодного разу її не провідав. Інсайдери повідомили виданню US Weekly, що актор не хоче бачитися ні з дитиною, ні з екс-коханкою.


Дочка Оуена Уілсона / Instagram

Також сестра Кейт Міддлтон Піппа 15 жовтня вперше стала мамою – вона народила хлопчика.

 

Внучка легендарної акторки та княгині Грейс Келлі, принцеса Монако Шарлотта Казірагі народила сина 23 жовтня.

 

Американська співачка та акторка Гіларі Дафф у 31 рік народила другу дитину. Дівчинка з'явилась на світ 25 жовтня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

 

Кейт Аптон вперше стала мамою. 35-річна знаменитість народила доньку 7 листопада. Дівчинку назвали Женев'євою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

30 листопада у сім'ї Едді Мерфі також сталося поповнення. Австралійська модель Пейдж Батчер народила 57-річному актору сина. Для Едді ця дитина стала десятою.

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Допис, поширений Honey German (@iamhoneygerman)

 

Цього року також співачка і телеведуча Регіна Тодоренко вперше стала мамою! Хлопчик з'явився на світ 5 грудня 2018 року.

 

Українська телеведуча Валентина Хамайко 5 грудня вчетверте стала мамою. У знаменитості народився син. Цікаво, що інтенсивні пологи зірки тривали всього 25 хвилин.

 

Додамо, що очікують поповнення також знамениті люди як акторка Емі Шумер, зірка "Фантастичних звірів" Кетрін Вотерстон, герцогиня Сассекська Меган Маркл, акторка Джессіка Сімпсон та 68-річний актор Річард Гір.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Підсумки 2018 року Королівська сім'я Зіркові мами Джамала Кім Кардашян Хлої Кардашян Кайлі Дженнер Кейт Міддлтон Піппа Міддлтон
Джерело: 24 канал
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