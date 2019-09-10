Знаменита телеведуча розповіла, на кого подібний син принца Гаррі та Меган Маркл

Поки весь світ обговорює скандальні новини про відпочинок герцогів Сассекських, подружжя поступово знайомить свого сина Арчі Харрісона із зірковими друзями. Днями у Віндзорі побувала телеведуча Еллен Дедженерес, яка у своєму шоу поділилась враженнями від зустрічі з нащадком принца Гаррі та Меган Маркл.

Під час нового випуску "Шоу Еллен Дедженерес" (The Ellen DeGeneres Show) телеведуча зізналась, що підтримує дружні стосунки з Гаррі та Меган. Тому вона із задоволенням прийняла запрошення від подружжя та побувала у їхньому розкішному маєтку у Віндзорі. У гостях Еллен Дедженерес познайомилась із 4-місячним Арчі Харрісоном та назвала його копією батька.

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За словами телеведучої, Меган Маркл порушила свої строгі правила та дозволила американці потримати малюка на руках. Відтак Еллен отримала унікальну можливість розгледіти зблизька обличчя маленького Арчі.

Я прилетіла в Лондон і провела цілий день з Гаррі і Меган. Але найголовніше – я тримала на руках малюка Арчі. Я знала, як це робиться. Він важить 15 фунтів (близько 7 кілограмів, – LifeStyle 24). Ви хочете побачити його фотографію? У мене її немає, але я намалювала вам його, і він схожий на Гаррі, і на його голові більше волосся, ніж у мене,

– з гумором розповіла Еллен Дедженерес.



Еллен Дедженерес розповіла про Арчі Харрісона / Скріншот відео

Окрім цього, телеведуча вкотре стала на захист герцогів Сассекських. У мережі хейтери назвали Гаррі та Меган лицемірами через переліт до Ніцци на приватному літаку. Подружжя, яке публічно виступає на захист навколишнього середовища, не врахувало того, що приватні джети викидають в атмосферу в 7 разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси.

"Я просто хочу сказати, що для них було великою честю зустрітися зі мною. Серйозно, вони просто дивовижні. І мене дратує, коли я бачу, як несправедливо на них нападають. Вони всього лише дві звичайні і співчутливі людини, які роблять багато хорошого у світі. Вони допомагають слонам в Ботсвані, і мені це подобається", – додала Еллен Дедженерес.

Що відомо про хрестини сина принца Гаррі та Меган Маркл? 6 травня 2019 року герцогиня Сассекська народила первістка. У той день близько обіду представники Кенсінгтонського палацу офіційно заявили, що принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками. Пара назвала нащадка Арчі Харрісоном Маунтбаттен-Віндзором.



Згідно зі свідоцтвом про народження, пологи відбулись в елітній лондонській лікарні, вартість одного дня в якій становить близько тисячі доларів. Хлопчик народився о 5:26 зранку, а в графі професії матері було вказано "принцеса Сполученого Королівства". Наразі герцогиня Сассекська перебуває у маєтку у Віндзорі, де спільно з принцом Гаррі доглядає за новонародженим сином.



Маленького Арчі Харрісона похрестили у суботу, 6 липня 2019 року. Подія була заздалегідь анонсованою, проте поглянути на первістка герцогів Сассекських могли тільки запрошені гості. Меган Маркл та принц Гаррі подбали про приватність, тому церемонія пройшла у каплиці на території Віндзорського палацу, до якої мають доступ тільки члени королівської родини.