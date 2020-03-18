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Золота Дзиґа 2020: хто став номінантом української кінопремії

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Золота Дзиґа 2020: номінанти

До урочистої церемонії "Золота Дзиґа 2020" залишилось більше місяця, відтак організатори премії оприлюднили список номінантів. Через пандемію коронавірусу оголошення результатів відбудеться в онлайн-режимі 28 квітня. Хто ж претендує на нагороду – читайте у новині LifeStyle 24.

19 березня відкривається новий етап голосування за переможців "Золотої Дзиґи 2020", який триватиме до 8 квітня. Про це повідомляють організатори премії на офіційному сайті. Наразі представлено номінантів кінопремії, які й поборються за престижні статуетки. 

Цікаво: Золота Дзиґа 2020: оголошено лонг-лист української кінопремії

"Цей рік став дуже плідним і багатим на якісне українське кіно. Наше кіно стає брендом – те, чого ми так довго досягали, стає реальністю. На здобуття Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” було подано 88 фільмів, кожен з яких вартий уваги, тому кіноакадемікам було вкрай складно обирати номінантів", – зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

"Золота Дзиґа 2020": список номінантів 

Премія глядацьких симпатій

  • "Давай танцюй" (режисер Олександр Березань)
  • "Заборонений" (Роман Бровко)
  • "Захар Беркут" (Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)
  • "Зустріч однокласників" (Валентин Шпаков)
  • "Клара і чарівний дракон" (Олександр Клименко)
  • "Крути 1918 року" (Олексій Шапарев)
  • "Свінгери 2" (Андрейс Екіса)
  • "Фокстер і Макс" (Анатолій Матешко)
  • "Ціна правди" (Аґнешка Холланд)
  • "Я, ти, він, вона" (Володимир Зеленський, Девід Додсон)

Найкращий фільм

  • "Вулкан"
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Додому"
  • "Мої думки тихі"
  • "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Найкраща режисерська робота

  • Алієв Наріман ("Додому")
  • Бондарчук Роман ("Вулкан")
  • Лукич Антоніо ("Мої думки тихі")

Найкраща робота художника-постановника

  • Кулик Маргарита ("Мої думки тихі")
  • Одуденко Владлен ("Захар Беркут")
  • Одуденко Владлен ("Додому")

Накращий сценарій

  • Кальченко Валерія, Лукич Антоніо ("Мої думки тихі")
  • Никитюк Марися, Алієв Наріман ("Додому")
  • Тютюнник Алла, Аверченко Дарина, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Найкраща операторська робота

  • Ільків Вадим ("Вулкан")
  • Король Юрій ("Захар Беркут")
  • Фурса Антон ("Додому")

Найкраща музика

  • Григоров Роман, Разумейко Ілля ("Історія зимового саду")
  • Кулічова Маргарита ("Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго")
  • Луньов Святослав ("Портрет на тлі гір")
  • Полянський Тимур, Фрік-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Найкраща пісня

  • "М-Русалка", фрік-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
  • "Перевал", Океан Ельзи ("Захар Беркут")
  • "Табурет", Freel & Едуард Приступа ("Людина з табуретом")

Найкраща жіноча роль

  • Вітовська-Ванцев Ірма ("Мої думки тихі")
  • Дейлік Крістіна ("Вулкан")
  • Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Веренич-Островська Ірина ("Мої думки тихі")
  • Молчанова Катерина ("Гуцулка Ксеня")
  • Сумська Наталія ("Чорний ворон")
  • Яценко Лариса ("Додому")

Найкраща чоловіча роль

  • Лідаговський Андрій ("Мої думки тихі")
  • Сеітаблаєв Ахтем ("Додому")
  • Степанський Сергій ("Вулкан")

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Білялов Ремзі ("Додому")
  • Жданов Віктор ("Вулкан")
  • Салій Віталій ("Крути 1918")

Найкращий документальний фільм

  • "Людина з табуретом"
  • "Панорама"
  • "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

  • "Любов"
  • "Петрівка-реквієм"
  • "Пуповина"

Найкращі візуальні ефекти

  • Голуб Олексій ("Гуцулка Ксеня")
  • Гончаров Василь ("Захар Беркут")
  • Сушільніков Артем, Овчаренко Дмитро ("Фокстер і Макс")
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Нагороди Кіно
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