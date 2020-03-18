Золота Дзиґа 2020: хто став номінантом української кінопремії
До урочистої церемонії "Золота Дзиґа 2020" залишилось більше місяця, відтак організатори премії оприлюднили список номінантів. Через пандемію коронавірусу оголошення результатів відбудеться в онлайн-режимі 28 квітня. Хто ж претендує на нагороду – читайте у новині LifeStyle 24.
19 березня відкривається новий етап голосування за переможців "Золотої Дзиґи 2020", який триватиме до 8 квітня. Про це повідомляють організатори премії на офіційному сайті. Наразі представлено номінантів кінопремії, які й поборються за престижні статуетки.
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"Цей рік став дуже плідним і багатим на якісне українське кіно. Наше кіно стає брендом – те, чого ми так довго досягали, стає реальністю. На здобуття Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” було подано 88 фільмів, кожен з яких вартий уваги, тому кіноакадемікам було вкрай складно обирати номінантів", – зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.
"Золота Дзиґа 2020": список номінантів
Премія глядацьких симпатій
- "Давай танцюй" (режисер Олександр Березань)
- "Заборонений" (Роман Бровко)
- "Захар Беркут" (Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)
- "Зустріч однокласників" (Валентин Шпаков)
- "Клара і чарівний дракон" (Олександр Клименко)
- "Крути 1918 року" (Олексій Шапарев)
- "Свінгери 2" (Андрейс Екіса)
- "Фокстер і Макс" (Анатолій Матешко)
- "Ціна правди" (Аґнешка Холланд)
- "Я, ти, він, вона" (Володимир Зеленський, Девід Додсон)
Найкращий фільм
- "Вулкан"
- "Гуцулка Ксеня"
- "Додому"
- "Мої думки тихі"
- "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"
Найкраща режисерська робота
- Алієв Наріман ("Додому")
- Бондарчук Роман ("Вулкан")
- Лукич Антоніо ("Мої думки тихі")
Найкраща робота художника-постановника
- Кулик Маргарита ("Мої думки тихі")
- Одуденко Владлен ("Захар Беркут")
- Одуденко Владлен ("Додому")
Накращий сценарій
- Кальченко Валерія, Лукич Антоніо ("Мої думки тихі")
- Никитюк Марися, Алієв Наріман ("Додому")
- Тютюнник Алла, Аверченко Дарина, Бондарчук Роман ("Вулкан")
Найкраща операторська робота
- Ільків Вадим ("Вулкан")
- Король Юрій ("Захар Беркут")
- Фурса Антон ("Додому")
Найкраща музика
- Григоров Роман, Разумейко Ілля ("Історія зимового саду")
- Кулічова Маргарита ("Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго")
- Луньов Святослав ("Портрет на тлі гір")
- Полянський Тимур, Фрік-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")
Найкраща пісня
- "М-Русалка", фрік-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
- "Перевал", Океан Ельзи ("Захар Беркут")
- "Табурет", Freel & Едуард Приступа ("Людина з табуретом")
Найкраща жіноча роль
- Вітовська-Ванцев Ірма ("Мої думки тихі")
- Дейлік Крістіна ("Вулкан")
- Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")
Найкраща жіноча роль другого плану
- Веренич-Островська Ірина ("Мої думки тихі")
- Молчанова Катерина ("Гуцулка Ксеня")
- Сумська Наталія ("Чорний ворон")
- Яценко Лариса ("Додому")
Найкраща чоловіча роль
- Лідаговський Андрій ("Мої думки тихі")
- Сеітаблаєв Ахтем ("Додому")
- Степанський Сергій ("Вулкан")
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Білялов Ремзі ("Додому")
- Жданов Віктор ("Вулкан")
- Салій Віталій ("Крути 1918")
Найкращий документальний фільм
- "Людина з табуретом"
- "Панорама"
- "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"
Найкращий короткометражний анімаційний фільм
- "Любов"
- "Петрівка-реквієм"
- "Пуповина"
Найкращі візуальні ефекти
- Голуб Олексій ("Гуцулка Ксеня")
- Гончаров Василь ("Захар Беркут")
- Сушільніков Артем, Овчаренко Дмитро ("Фокстер і Макс")