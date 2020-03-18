Золота Дзиґа 2020: хто став номінантом української кінопремії

До урочистої церемонії "Золота Дзиґа 2020" залишилось більше місяця, відтак організатори премії оприлюднили список номінантів. Через пандемію коронавірусу оголошення результатів відбудеться в онлайн-режимі 28 квітня. Хто ж претендує на нагороду – читайте у новині LifeStyle 24.

19 березня відкривається новий етап голосування за переможців "Золотої Дзиґи 2020", який триватиме до 8 квітня. Про це повідомляють організатори премії на офіційному сайті. Наразі представлено номінантів кінопремії, які й поборються за престижні статуетки.

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"Цей рік став дуже плідним і багатим на якісне українське кіно. Наше кіно стає брендом – те, чого ми так довго досягали, стає реальністю. На здобуття Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа” було подано 88 фільмів, кожен з яких вартий уваги, тому кіноакадемікам було вкрай складно обирати номінантів", – зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

"Золота Дзиґа 2020": список номінантів

Премія глядацьких симпатій

"Давай танцюй" (режисер Олександр Березань)

"Заборонений" (Роман Бровко)

"Захар Беркут" (Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)

"Зустріч однокласників" (Валентин Шпаков)

"Клара і чарівний дракон" (Олександр Клименко)

"Крути 1918 року" (Олексій Шапарев)

"Свінгери 2" (Андрейс Екіса)

"Фокстер і Макс" (Анатолій Матешко)

"Ціна правди" (Аґнешка Холланд)

"Я, ти, він, вона" (Володимир Зеленський, Девід Додсон)

Найкращий фільм

"Вулкан"

"Гуцулка Ксеня"

"Додому"

"Мої думки тихі"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Найкраща режисерська робота

Алієв Наріман ("Додому")

Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лукич Антоніо ("Мої думки тихі")

Найкраща робота художника-постановника

Кулик Маргарита ("Мої думки тихі")

Одуденко Владлен ("Захар Беркут")

Одуденко Владлен ("Додому")

Накращий сценарій

Кальченко Валерія, Лукич Антоніо ("Мої думки тихі")

Никитюк Марися, Алієв Наріман ("Додому")

Тютюнник Алла, Аверченко Дарина, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Найкраща операторська робота

Ільків Вадим ("Вулкан")

Король Юрій ("Захар Беркут")

Фурса Антон ("Додому")

Найкраща музика

Григоров Роман, Разумейко Ілля ("Історія зимового саду")

Кулічова Маргарита ("Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго")

Луньов Святослав ("Портрет на тлі гір")

Полянський Тимур, Фрік-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Найкраща пісня

"М-Русалка", фрік-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")

"Перевал", Океан Ельзи ("Захар Беркут")

"Табурет", Freel & Едуард Приступа ("Людина з табуретом")

Найкраща жіноча роль

Вітовська-Ванцев Ірма ("Мої думки тихі")

Дейлік Крістіна ("Вулкан")

Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Найкраща жіноча роль другого плану

Веренич-Островська Ірина ("Мої думки тихі")

Молчанова Катерина ("Гуцулка Ксеня")

Сумська Наталія ("Чорний ворон")

Яценко Лариса ("Додому")

Найкраща чоловіча роль

Лідаговський Андрій ("Мої думки тихі")

Сеітаблаєв Ахтем ("Додому")

Степанський Сергій ("Вулкан")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Білялов Ремзі ("Додому")

Жданов Віктор ("Вулкан")

Салій Віталій ("Крути 1918")

Найкращий документальний фільм

"Людина з табуретом"

"Панорама"

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

"Любов"

"Петрівка-реквієм"

"Пуповина"

Найкращі візуальні ефекти