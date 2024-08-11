Зараз в Україні, крім того, триває Успенський піст. У цей період заборонено вживати м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу. Потрібно більше часу проводити у молитві та відмовитися від розваг, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Євпла

Святий Євпл – диякон, який мешкав у Сицилії. У ті часи правив імператор Діоклетіан, тому за християнську віру карали. Одного разу, у 304 році, у тюрму кинули й мученика. Коли Євпл прийшов на суд, то повідомив усім, що вірить в Ісуса Христа. Після цього зі святого почали знущатися, а потім стратили.

Що не можна робити

Не можна злитися, сваритися та лихословити.

Заборонено переїдати, бо відлякаєте достаток.

Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Краще не вживати алкогольні напої.

Народні прикмети

Якщо у лісі буде багато горіхів, то чекайте на сувору зиму.

Якщо вранці туман, то найближчим часом надворі буде тепло.

Якщо ясно світитиме сонце, то у вересні буде суха погода.

Що ще відзначають

Щороку у другу неділю серпня в Україні відзначається День будівельника. Це професійне свято почали відзначати ще в СРСР. Перше святкування відбулося у 1956 році.

Також сьогодні – День працівників ветеринарної медицини. Указ про запровадження цієї події вийшов у 2001 році. Тож вітаємо українських ветеринарів та дякуємо, що лікуєте тварин та рятуєте їх.